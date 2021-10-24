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社會 社會焦點 保障人權

桃園偏僻鐵皮屋賭場裝10多個監視器　警躲樹叢攻堅逮40人

▲警方埋伏攻堅查獲大型天九牌職業賭場。（圖／蘆竹警分局提供）

▲警方埋伏攻堅查獲大型天九牌職業賭場。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

37歲謝姓男子在桃園市蘆竹區福興二街上一處偏僻的鐵皮屋內，經營的天九牌職業大賭場，為防範警方取締，在屋內、外裝設大量監視器，讓埋伏監控員警躱在樹叢飽受濕冷天氣之苦，所幸一舉攻堅查獲謝男等8名賭場人員及賭客32人，現場查扣了賭具天九牌、骰子、賭資新台幣33萬餘元以及161萬元的籌碼，全案依賭博罪嫌、違反社會秩序維護法移送偵辦。

▲查獲32名賭客及161萬的籌碼。（圖／蘆竹警分局提供）

▲查獲32名賭客及161萬元的籌碼。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局督察組員警是在日前接獲線報該職業賭場，經調查發現謝姓男子租得這間鐵皮屋後，在屋外裝設了10多個監視攝影鏡頭，並且對準了屋外每個死角，以為可以達到全面監視的效果，以躲避警方查緝，只是沒想到，員警埋伏在樹叢中，從監視器螢幕上，根本無法查覺認出。

▲▼現場查獲賭具及大量監視器設備。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼現場查獲賭具及大量監視器設備。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼現場查獲賭具及大量監視器設備。（圖／蘆竹警分局提供）

經過埋伏員警長達一週躱藏樹叢、飽受濕冷天氣的辛苦監控後，終於掌握證據，並向桃園地方法院請得搜索票，於22日凌晨時機成熟時，40名警力一舉攻入屋內，破獲了這個職場，32名男女賭客中，年齡層介於47至52歲之間，最後也全都依違反社會秩序維護法進行裁處。

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