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社會 社會焦點 保障人權

萬華民宅藏「流動天九牌」　現場扣28萬賭資...五倍券也來了

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局接獲線報有流動賭場進入轄區經營，警方見到時機成熟再5日凌晨前往逮人，當場逮捕負責人以及2名員工，另外現場還有11名賭客，並查扣抽頭金以及賭資近28萬元，另還有天九牌以及監視器，該賭場甚至還提供賭客提供5倍券進行下注。

警方調查，59歲的吳姓男子，在萬華區經營流動天九牌賭場，原本遭警方鎖定在東園街一處民宅開設，但因聚賭時間短、加上斷斷續續營業，企圖試探警方作為，警方按兵不動，等吳男認為時機成熟準備開始穩定開賭，警方在5日凌晨2時許前往逮人。

▲▼萬華分局查獲流動天九牌賭場，桌上赫見振興五倍券。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲萬華分局查獲流動天九牌賭場，桌上赫見振興五倍券。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方當場逮捕59歲的吳姓男子，另外還有負責「清償理賠」的59歲吳姓、55歲劉姓員工，另外現場還有57歲的丁姓賭客等11人，警方訊後依照賭博罪嫌將14人移送法辦，當場也查扣天九牌以及監視器等證物。

▲▼萬華分局查獲流動天九牌賭場，桌上赫見振興五倍券。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方當場逮捕吳嫌以及2名員工，另外還有11名賭客，起獲28萬多元的賭資以及抽頭金。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，吳姓男子承租民宅大樓當作賭場，為怕鄰居發現報警，還在家中貼滿隔音棉，企圖蓋過賭客喧鬧以及吵雜聲音，當場也查扣14萬元抽頭金，另外還有賭資共計13多萬元，甚至賭桌上下注的振興五倍券也全數沒收。

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