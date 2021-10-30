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社會 社會焦點 保障人權

特戰級攻堅曝！大貨車頂載黑衣人衝2樓　長槍破窗屋內8人快哭了

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一家檳榔攤１年多前因經營地下賭場遭警方查獲，近日又重操舊業，大園警分局接獲線報後持續監控蒐證，30日凌晨結合保安警察大隊，以貨車充當樓梯從2樓破窗攻堅，當場查獲朱女、陳女、林男等3名負責人及5名賭客，並查扣賭資、抽頭金近40萬元及賭具、監視器等證物，全案依賭博罪、違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。

▲警方以大貨車當樓梯從2樓陽台攻堅。（圖／大園警分局提供）

警方以大貨車當樓梯從2樓陽台攻堅。（圖／大園警分局提供）

▲▼起出賭具、賭資、監視器等證物將8名男女移送法偵辦。（圖／大園警分局提供）

▲▼員警破窗迅速衝入一舉控制賭場。（圖／大園警分局提供）

▲▼起出賭具、賭資、監視器等證物將8名男女移送法偵辦。（圖／大園警分局提供）

警方表示，該地下賭場位於觀音區中山路一段上一處民宅，白天以檳榔攤作掩護，晚上關門後轉而從事骰子賭博行為，因去年6月間遭到警方查緝過，加上疫情關係，沉寂了一段時間，但隨著近期疫情趨緩，該檳榔攤重起爐灶，8月中旬再度開始經營地下賭場，吸引熟客上門。

▲警方以大貨車當樓梯從2樓陽台攻堅。（圖／大園警分局提供）

▲▼起出賭具、賭資、監視器等證物將8名男女移送法偵辦。（圖／大園警分局提供）

▲警方以大貨車當樓梯從2樓陽台攻堅。（圖／大園警分局提供）

大園分局指出，為規避警方查緝，讓賭場在住宅外裝了多支監視器觀察室外狀況，且賭客都是由熟人互相介紹，令外人難以察覺，警方接獲線報後持續監控蒐證，發現該處人車出入複雜、確有可疑之處，遂向桃園地方法院申請核發搜索票，今日凌晨前結合保安警察大隊荷槍實彈前往攻堅查緝，且時兵分2路利用發動中的大貨車充當樓梯以迅雷速度直接從檳榔擹2樓陽台潛入，打破落地玻璃控制現場後，再打開1 樓鐵捲門包抄逮人。

警方於現場查獲3名負責人及5名賭客，並查扣賭資19萬8720元、抽頭金17萬5000元、賭具「十八豆」、監視器、行動電話等物品，詢後將3名負責人依賭博罪移送桃園地檢署偵辦，另5名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

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