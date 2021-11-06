博弈協會搞職業賭場+賭博電玩　警攻堅驚見快客滿：巴士載回65人

▲桃園市平鎮警方5日晚間持搜索票攻入環南路某大樓「大中華博弈協會」竟暗自經營職業賭場，現場查獲百家樂大型賭檯等證據。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮警分局接獲檢舉，平鎮區環南路「大中華博弈協會」暗自經營職業賭場，警方佈線月餘5日晚間持桃園地院核發搜索票，會同特勤小組攻入藏身大樓職業賭場，現場查獲大型百家樂賭檯、數十台賭博電玩、籌碼、賭資110萬元與電腦主機等證物，賭場黃姓負責人、工作人員與賭客共計65人到案，警方偵訊後依賭博罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市平鎮警方5日晚間持搜索票攻入環南路某大樓「大中華博弈協會」竟經營職業賭場，現場查獲大批籌碼等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局偵查隊隊長陳麒益指出，月前接獲檢舉，位於環南路某商業大樓「大中華博弈協會」暗中經營大型職業賭場，為掩人耳目，防止警方查緝，協會以會員制過濾賭客，非經熟人介紹無法入會，警方長期派員多次探訪，終於取得賭場掛羊頭賣狗肉非法經營賭博電玩等相關事證，5日晚間持搜索票攻堅進入賭場，現場賭客見警方特勤小組人員荷槍實彈衝入當場傻眼。

▲桃園市平鎮警方5日晚間持搜索票攻入環南路某大樓「大中華博弈協會」暗自經營職業賭場，現場查獲數十台賭博電玩等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查獲賭場負責人是47歲的黃姓男子，現場當場查獲10名工作人員、55名賭客正在賭場內聚賭，現場扣得賭資110萬元、百家樂籌碼1200萬元、電玩IC板、會員點數卡、電腦主機、教戰守則、日報表等相關證物。

▲桃園市平鎮警方5日晚間持搜索票攻入環南路某大樓「大中華博弈協會」經營職業賭場，現場查獲55名賭客與10名工作人員帶回警局偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，協會除百家樂大型賭檯供賭客聚賭外，其餘賭客以7PK、水果盤等電玩賭博為主，現場賭客眾多，警方還請來巴士將賭客帶回分局偵訊，訊後依賭博罪將黃姓負責人與工作人員送辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

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