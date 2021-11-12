瑪莎3惡少圍毆　律師揭「只能告一個」背後主因：絕對不是後台硬

▲宋男母親直指警方一開始辦案態度消極。（圖／記者游瓊華攝）

記者施怡妏／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量與友人陳勁豪、李韋霖7日僅因擦撞，便將宋姓男大生打到重傷昏迷，但警方卻告知宋母「妳只能告一個」，令她無法接受，網路紅人「黑心律師」楊律師指出，警察會這樣說絕不是因為瑪莎三煞後台硬，只是「警察單純想吃案」，因為毒品槍砲沒有績效及獎金，能少一件是一件。

針對瑪莎拉蒂惡少事件，楊律師昨晚在臉書發文寫下「為何警方說只能告一個」，絕對不是因為瑪莎三煞後台硬，如果真的後台硬，警察不會讓宋母告後台最硬的張敦量，「警察單純想『吃案』而已，最好不告，警察就不用辦」，此事件不是毒品槍砲，沒什麼績效及獎金，能推就推，若要告就告少一點，警察就能少辦一點。

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「實務上很多警察會吃掉小案件」，他透露常見的手法是騙說，「這不成立犯罪…」、「這是民事糾紛，要告就去民事法院告，不能在警局告…」、「這告不贏，小心他反告妳誣告…」。另外，違法盤查是警方很願意花時間做的事情，因為績效獎金較高，「盤查已變質為賭運氣抓到通緝犯或毒品或槍砲，甚至敢違法拘捕及違法搜索」。

▲瑪莎拉蒂惡少張敦量動手打人。（圖／記者白珈陽攝）

若被害人堅持要告，警察則會說，「請律師打官司很花錢花時間，要不然這樣，妳們先試著和解，若談不攏，放心，我幫妳辦到底」，有些被害人真的會上當，但警察沒說的是，若過了搜證的黃金24小時後，證據都消失了，未來就算提告，也告不贏了。

不過，「警察吃案幾乎無法可管」，楊律師指出，「就算硬找出勉強沾上邊的罪名提告，永遠力挺警察的檢察官也必定不起訴」，但會有吃案的狀況，他相信大部分原因是警察工作量太大了，「所以無形中被迫要吃案」，因此除了要修法讓吃案警察有罪，也應正面地增加警察人力，減少警察工作量，賞罰都要同步去改。

貼文曝光後，引起網友討論，「應該要有吃案的民刑事罪刑或罰則才對」、「謝謝老師的提醒，一般真的很難注意到黃金24小時這件事」、「關於吃案這檔子事想說些什麼，但還是算了吧」。也有網友分享遇到的類似狀況，「國稅局也常吃案，我就有客戶被強迫繳稅」。