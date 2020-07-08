重男輕女不只存在老一輩！網紅律師：小孩繼續「從父姓」就難消除

▲「小孩從父姓」會加深重男輕女的觀念。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

重男輕女的現象通常在老一輩人身上更明顯，但網路紅人「黑心律師」楊律師則認為，只要「小孩從父姓」的習慣還在，男女就不會真正平等，而現在碰上要處理遺產繼承問題的各年齡層女客戶，也都會展現出「女兒嫁出去是別人的」、「由兒子繼承家業」的觀念。

楊律師日前在臉書發文表示，每次碰上女權主義者（不論男女）時，他都想問對方「未來的小孩要跟父姓或母姓？」，「我國小時，班上小朋友聊到男女不平等議題時，全部男孩女孩都認為要男女平等，當時我以為重男輕女只存在老一輩，只要我們長大，就會平等了。」

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但在他成為律師後，時常接到不同年齡層的女客戶，平時可能會展現男女平等的觀念，但每到要處理遺產繼承問題時，「她們會突然變不同人，突然變成古代人，都覺得女兒嫁出去就是別人的，所以兒子要分多些，有些要求女兒拋棄繼承。」

楊律師這才理解重男輕女並不是只會出現在老一輩的思維裡，而且會一代接一代，「於是我開始深思問題根源在那？最後我終於想通了，根源就在『小孩跟父姓』的習慣，只要這習慣還在一天，重男輕女及男女不平等就永遠會存在」，「當然也會繼續發生『由兒子接班事業、兒子分到遺產較多、女兒嫁出去是別人的、最好女兒拋棄繼承』的男女不平等」。

▼楊律師臉書原文。（圖／翻攝自facebook／楊律師）

