開車與人擦撞「第一個動作是報警」！醫曝經驗　教1招自保：很重要

▲若開車與人擦撞，請立刻打電話報警。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量與友人陳勁豪、李韋霖7日僅因擦撞，便將宋姓男大生打到重傷昏迷，引發社會輿論，家醫科醫師李佳燕看到新聞後感到心痛，分享自身的經驗，在路上開車與人擦撞時，無論如何第一個動作就是「打電話報警」，若看到對方不是良民，「請不要下車，就留在車上，打電話！」

李佳燕醫生稍早載臉書發文，開車已經30多年了，開上路時經常出車禍，從橋上衝到橋下田中、撞計程車、撞救護車（空的），也曾經有與擦撞者不服，上訴到裁判所，也遇過擦撞者一路飆罵，而她的反應是完全不說話，不過也有遇過友善的人，「我們便一邊等警察來，一邊聊天」。

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但她強調，「無論如何，請一定第一通電話打給警察伯伯叔叔阿姨」，若對方手持工具，看起來不是良民，她提醒大家，「請不要下車，就留在車上，打電話」。對於瑪莎拉蒂惡少打人事件，她心痛表示，「看新聞，看到痛心疾首！看那父母道歉的報導，更是滿腔怒火，有一點人性吧，醒一醒吧，不要再溺愛了，請一起關照周圍的孩子，不是只有自己的孩子好就好」。

對此，許多網友都認同，若對方模樣凶狠真的不要下車，「真的難過！看見了不對的事、奇怪的事都不能置身事外，醫生說的對，發生事故要冷靜，先在車上反鎖報警、打給保險公司，對方凶狠就『不要下車』，保護自己也很重要」、「真的遇到了狀況，真的不要下車，等警察到來」。