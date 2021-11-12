瑪莎惡少會入監服刑？他6句話洩「劇情走向」：連賠償金都不用付

▲瑪莎拉蒂惡少張敦量 。（圖／記者白珈陽攝）

記者施怡妏／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量與友人李韋霖、陳勁豪，日前因車禍把人打到重傷，引起社會輿論撻伐，就有網友好奇表示，警察第一時間稱非現行犯放人走，之後惡少父母出來下跪道歉，若之後請個有名的大律師處理，事情一切好辦，「這種情況下，被關進監牢服刑的機率大嗎？」對此，有網友預測未來事件的發展。

一名網友在PTT發文，事發第一時間，警察稱非現行犯放惡少走，之後父母出來出來道歉，各種袒護兒子，「還說自己平常是不是管太嚴了，富少家裡請幾個大律師也很合理，這種情況下，被關進監牢服刑的機率大嗎？」

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對此，網友們回應，「就算被關個10年，33歲出來還是有車有房」、「傷害罪最多5年，最高賠償金額50萬，怎麼樣看都是被害人虧」、「關一兩年就假釋了，然後很可能還是沒賠錢，這個除非大眾關注施壓讓他們賠」、「有錢有演，別想了，賠錢結案吧」、「思覺失調開下去，回家洗澡睡覺」、「關六個月就很了不起了」。

▲網友預測之後事件會如何發展。（圖／翻攝自PTT）

其中，有網友回文道出接下來的劇情走向，「爸媽下跪道歉，到處找被害人家屬表達歉意，開記者會道歉，這個誠意悔意歉意十足，再來個他本來就有病的就醫紀錄或診斷書，來個家裡企業一直有在做善事捐款的紀錄，再厲害一點他本人抄個心經金剛經之類的」，之後時間一久，大家就會漸漸忘記這件事，「就大事化小，小事化無了，沒事兒沒事兒」。

該網友提到，張敦量已成年，爸媽不需要負責，且張男名下沒有財產，查封不到東西，「男大生醫藥費和後續復健照護，生活費用，還有因腦傷無法工作的工作損失，這筆鉅額賠償就都不用管了」。不少網友直呼「正解」，「完全命中」、「這種只能用私刑了」。

▼張敦量父母下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）