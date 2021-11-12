19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」　網：都別想跑

▲陳勁豪家裡開淨水器行。（圖／翻攝自Google Maps）

記者周亭瑋／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量與友人陳勁豪、李韋霖，僅因擦撞將18歲宋姓男大生打成重傷，而三人背景也陸續遭起底，其中19歲陳勁豪是年盈淨水超市小開，如今家裡事業遭負評洗版，只剩1.2顆星，大票網友怒留言，「請好好教小孩，不要成為社會的毒瘤」、「交友不慎的敗類」。

被起底是年盈淨水超市小開的陳勁豪，害得家中事業遭洗版攻陷，不僅被改成「棒球棒專營店」，上千網友刷1星負評，怒喊「我高雄人，我想用拔釘器、圓鍬跟你兒子打棒球，聽說妳兒子很厲害，等你兒子凱旋歸國」、「龜兒子會打人」、「請大家要一起抵制喔，不要跟他們家買淨水器，不然就是支持他們家也支持了暴力，而且講話還很理直氣壯，總覺得自己都沒有錯」、「老闆兒子只因與人擦撞就將人打到命危，前往消費時務必小心自身安全」。

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▲1星攻陷。（圖／翻攝自Google Maps）

另外，同樣地址的「王慶財」，也被網友發現，氣得繼續攻佔，「淨水器可以淨化一下兒子嗎」、「社會敗類.....先自斷一隻手以示道歉」、「你小孩沒打人這種話你說的出來，你也真的是個畜生欸，拜託看一下影片好不好，別人被打你小孩沒阻止還在旁邊助陣烙人欸，這樣跟打人有什麼差別？丟臉拜託也有個限度吧，這種不要臉話都說的出來，哪天你們被打拜託你也大聲地告訴大家，只有動手的有問題，其他助陣的都沒事」。

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