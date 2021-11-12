擦撞起因「男大生先鬼切！」他納悶風向卻一面倒　網點破1關鍵

網搜小組／鄺郁庭報導

台中宋姓男大生7日因擦撞瑪莎拉蒂，竟遭車主張敦量及2名友人打到重傷，在網路上掀起討論聲浪。就有網友表示，他今（12）日才知道有這個案件，找了擦撞影片，才發現是白車（男大生）打了方向燈後，就直接從快車道切入慢車道，根本就是「隨意鬼切」，好奇為何風向一面倒？網友則是點出一關鍵「你弄錯重點了」。

這位網友看了當時擦撞的影片，「影片很糊，也看不出來哪個是哪個，看底下留言才知道，被打成重傷的是白車的人。」他認同黑車（瑪莎拉蒂）打人就是不對，「但是白車（男大生）這樣隨意鬼切，難道不就是忽視其他用路人的安全？」結果風向卻100%都是瑪莎拉蒂的錯，「啊怎麼沒人檢討一下這樣開車的人？」

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▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

他也在留言處強調，自己並沒有覺得打人是對的，只是看風向倒成這樣，而且衝突的「前因」都沒有人拿出來討論，「三寶在某種程度上也快要跟殺人差不多了喔」、「我感受到的是雙方都有錯，只是比例不一樣，但是卻只有錯比較多的那方受到批評。」

看到貼文後，就有人也有感回文，「看完行車紀錄器感想，就一個19歲的大學生、三寶開車法，A到了開在慢車道的富惡代」，而惡霸出手打人不對、打成重傷也不對，所以大家檢討惡霸，「但以事故來看，今天惡霸換成騎車的一般人，被那種不減速的切換到機慢車道可能噴飛了，機車民眾重傷，換檢討鬼切」，直嘆「兩者都錯，動手打人先錯，打到住院就公敵。」

有網友則是點出關鍵，認為網友們會這麼生氣，已經是另一層原因了，「現在是延伸成治安問題」、「大家在乎的是治安，你弄錯重點了」、「今天的風向不是在講交通對錯的問題，而是事故之後的延伸問題」、「這次就處理低能，忘了現在是社群網路發達年代，把人打到半死，警察竟然輕易放人，然後還想低調讓犯人龜縮一整天，冷處理。」