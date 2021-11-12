　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

擦撞起因「男大生先鬼切！」他納悶風向卻一面倒　網點破1關鍵

網搜小組／鄺郁庭報導

台中宋姓男大生7日因擦撞瑪莎拉蒂，竟遭車主張敦量及2名友人打到重傷，在網路上掀起討論聲浪。就有網友表示，他今（12）日才知道有這個案件，找了擦撞影片，才發現是白車（男大生）打了方向燈後，就直接從快車道切入慢車道，根本就是「隨意鬼切」，好奇為何風向一面倒？網友則是點出一關鍵「你弄錯重點了」。

這位網友看了當時擦撞的影片，「影片很糊，也看不出來哪個是哪個，看底下留言才知道，被打成重傷的是白車的人。」他認同黑車（瑪莎拉蒂）打人就是不對，「但是白車（男大生）這樣隨意鬼切，難道不就是忽視其他用路人的安全？」結果風向卻100%都是瑪莎拉蒂的錯，「啊怎麼沒人檢討一下這樣開車的人？」

▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

他也在留言處強調，自己並沒有覺得打人是對的，只是看風向倒成這樣，而且衝突的「前因」都沒有人拿出來討論，「三寶在某種程度上也快要跟殺人差不多了喔」、「我感受到的是雙方都有錯，只是比例不一樣，但是卻只有錯比較多的那方受到批評。」

看到貼文後，就有人也有感回文，「看完行車紀錄器感想，就一個19歲的大學生、三寶開車法，A到了開在慢車道的富惡代」，而惡霸出手打人不對、打成重傷也不對，所以大家檢討惡霸，「但以事故來看，今天惡霸換成騎車的一般人，被那種不減速的切換到機慢車道可能噴飛了，機車民眾重傷，換檢討鬼切」，直嘆「兩者都錯，動手打人先錯，打到住院就公敵。」

有網友則是點出關鍵，認為網友們會這麼生氣，已經是另一層原因了，「現在是延伸成治安問題」、「大家在乎的是治安，你弄錯重點了」、「今天的風向不是在講交通對錯的問題，而是事故之後的延伸問題」、「這次就處理低能，忘了現在是社群網路發達年代，把人打到半死，警察竟然輕易放人，然後還想低調讓犯人龜縮一整天，冷處理。」

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
KID放閃女友「東區妹仔」！見留言「維恩公證了」回應3把火
百桂食品被檢舉違建！　建設處回應了
一次走3個台積電老將！　蔣尚義閃辭中芯原因曝光
快訊／雞排妹與陳沂大戰！　怒告結果出爐
陳勁豪是年盈淨水小開！名醫爆「和他爸交手」：還好不是拿球棒
畫面曝！北市騎士路口待轉遭撞飛　倒地遭對向車輾斃
快訊／男大生醒了！　醫：叫他會點頭反應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7位藝術家交出經典作回應疫情！ETtoday執董邱佩琳：繪畫就是對話

瑪莎3惡少圍毆　律師揭「只能告一個」背後主因：絕對不是後台硬

擦撞起因「男大生先鬼切！」他納悶風向卻一面倒　網點破1關鍵

瑪莎惡少媽媽求「見一面道歉」　她犀利分析：情緒勒索！萬人讚爆

陳勁豪媽媽「鬧來鬧去就正常啊！」　PTT怒噴爆：難怪養出垃圾

陳勁豪是年盈淨水小開！名醫爆「和他爸交手過往」：還好不是拿球棒

開車與人擦撞「第一個動作是報警」！醫曝經驗　教1招自保：很重要

快訊／第14輪三大疫苗預約今午截止　陳時中14:00親自說明

愛要及時　感恩月辦4場徵才提供逾3000職缺

快訊／高雄5行政區「11／18大停水15小時」　20.1萬戶受影響

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

通緝犯求警察「給我點時間道別」　淚送妻小：怕出獄後兒不認識我

瑪莎惡少張敦量媽媽下跪道歉 　「年輕人就是這樣」：是我沒教好

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

Sandy曝婚禮卡關...吳宗憲登台「頭好痛」　搭檔「周華健帥兒」當面問：還是你爸要來唱？

7位藝術家交出經典作回應疫情！ETtoday執董邱佩琳：繪畫就是對話

瑪莎3惡少圍毆　律師揭「只能告一個」背後主因：絕對不是後台硬

擦撞起因「男大生先鬼切！」他納悶風向卻一面倒　網點破1關鍵

瑪莎惡少媽媽求「見一面道歉」　她犀利分析：情緒勒索！萬人讚爆

陳勁豪媽媽「鬧來鬧去就正常啊！」　PTT怒噴爆：難怪養出垃圾

陳勁豪是年盈淨水小開！名醫爆「和他爸交手過往」：還好不是拿球棒

開車與人擦撞「第一個動作是報警」！醫曝經驗　教1招自保：很重要

快訊／第14輪三大疫苗預約今午截止　陳時中14:00親自說明

愛要及時　感恩月辦4場徵才提供逾3000職缺

快訊／高雄5行政區「11／18大停水15小時」　20.1萬戶受影響

丁允恭遭撤職停用監察院不滿提上訴　紀惠容：放蕩行為應懲戒

凱特王子妃一件襯衫穿10年　投資好質感不退流行款很超值

上萬移民湧波蘭邊境「活活凍死」！傳白俄士兵剪破鐵網　放任越境

全台最美「台南森山市集」明登場！採單一入口、總量管制5000人

十銓前三季營收56.47億元、EPS 1.26元　看好Q4旺季拉動營運表現

7位藝術家交出經典作回應疫情！ETtoday執董邱佩琳：繪畫就是對話

瑪莎3惡少圍毆　律師揭「只能告一個」背後主因：絕對不是後台硬

演藝路遇貴人！　蕭秉治感性謝「五月天」提拔給機會

吳夢夢被鄧佳華親點名「爆合體拍片」！　她10字親吐「合作可能」

國家級邊緣人注意！特色文旅送「KTV房歡唱一小時」只到11／30

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

生活熱門新聞

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

掃實聯制QR Code！iPhone一工具秒通關

台南名店他狂打29通訂位！當地人求低調

差1字遭出征！「百佳食品」奇招神化解

瑪莎惡少家業百桂食品起底！廣告不實2度遭罰

單親不是孩子變壞的原因　律師：爸媽下跪可以免了

男打2劑高端面癱一星期！指揮中心這樣說

中午截止！第14輪預約「3大疫苗都有」　5類對象別錯過

男友1場合不幫剝蝦　網力挺：神隊友

今晨低溫12.1℃　下週變天中部以北有雨

鄉民譙「捧6萬求原諒」最大敗筆：瑪莎拉蒂幾萬？

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

3煞毆昏男大生　醫：台中開車注意2點

更多熱門

相關新聞

惡少媽求「見一面道歉」　她犀利分析：情緒勒索

惡少媽求「見一面道歉」　她犀利分析：情緒勒索

瑪莎拉蒂惡徒張敦量與友人爆打宋姓男大生，張媽媽透過鏡頭向宋媽媽喊話，「希望能見一面、接受我的道歉」，此話一出反讓部落客「台灣妞韓國媳」搖頭，接著犀利分析有種道歉者的道歉，是因對方接受了，自己會舒爽，重點是自己會舒爽，然後可跟別人說「對方已接受我的道歉」，這種道歉就是一種情緒勒索。

陳勁豪媽媽「鬧來鬧去就正常啊！」　PTT怒噴爆

陳勁豪媽媽「鬧來鬧去就正常啊！」　PTT怒噴爆

快訊／好消息！遭惡煞痛毆男大生脫離險境

快訊／好消息！遭惡煞痛毆男大生脫離險境

瑪莎拉蒂3惡少收押首夜1人1房睡安穩　早餐全吃光

瑪莎拉蒂3惡少收押首夜1人1房睡安穩　早餐全吃光

吳景欽／現行犯逮捕僅限犯罪中嗎

吳景欽／現行犯逮捕僅限犯罪中嗎

關鍵字：

瑪莎拉蒂男大生行車糾紛擦撞切車車主PTT

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」

掃實聯制QR Code！iPhone一工具秒通關

李應元罹胰臟癌病逝！醫揭「5大危險因子」：感覺到痛已晚期

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

瑪莎惡少當兵打同袍　受害者警父說話了

李妍瑾直播哭到變土石流！帶貨遭廠商「打電話辱罵」

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

更多

最夯影音

更多
瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極
恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面