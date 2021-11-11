莊瑞雄證實李應元病逝台大醫院　大批媒體守候院區大門

▲前駐泰代表李應元晚間病逝台大醫院 。（圖／記者黃軍瑋攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委莊瑞雄11日證實，前駐泰代表、環保署長李應元晚間病逝於台大醫院，享壽68歲，引來大批媒體聚集台大醫院門口。不過，據了解，目前院方尚未被家屬授權，暫時不會出面說明。

莊瑞雄11日晚間在以「永別了！黑名單的勇士」為題在臉書發文表示，李應元將追求自由民主的勇氣留給台灣，自己有幸在李應元兄參選台北市長的時候，成為他的執行總幹事，挑戰連任的馬英九，雖然結果是敗選，但在過程中他堅持理念，永遠用正面的力量鼓舞團隊的士氣。

莊瑞雄回憶，在剛擔任立委的時候，李應元的辦公室就在他的隔壁，兩人常常一起討論法案，「瑞雄啊！對的事、就要堅持！」這是李應元常常跟他說的。

莊瑞雄表示，自己何其榮幸與李應元生活在同一個世代，在同一個政黨，為同一個目標努力，他對抗國民黨威權、信仰民主自由，他的人生是台灣民主化的縮影，雖然李應元已離開，但他追求民主自由的勇氣會留下，自己也會延續他的精神繼續走下去。

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