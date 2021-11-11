快訊／這次不坐瑪莎拉蒂「改坐囚車」！3惡少被押往看守所

▲3惡少被押往看守所。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、陳羿妏／台中報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量與友人陳勁豪、李韋霖7日僅因擦撞，便將18歲宋姓男大生打到重傷，導致對方仍在加護病房搶救中。對此，經法院召開羈押庭，3人目前均遭羈押禁見，稍早他們已從台中地檢署被押送至看守所，從坐瑪莎拉蒂改搭囚車，相當諷刺。

▲張男與2名友人皆遭羈押禁見。（圖／記者白珈陽攝）

回顧這起事件，宋男6日晚間參加教會活動，7日凌晨結束後開車護送幾名同學們返家，豈料，途中卻在切換車道時不慎擦撞瑪莎拉蒂。當時張男因喝了酒而坐在副駕駛座，尤其李姓好友開車，另名陳姓好友則坐在後座。

不料，擦撞後，張男當場爆氣，立刻就攔車並要求宋男下車，隨後就是持鋁棒一陣痛毆，李、陳2人見狀下車助陣，毆打時間長達20分鐘，3人最終把頻頻道歉的宋男打成重傷，目前仍在加護病房搶救中。

3名惡少10日晚間被檢方聲押，今（11日）上午被裁定羈押禁見。對此，根據最新消息，3人稍早已從地檢署搭上囚車，正前往看守所途中。

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