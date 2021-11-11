瑪莎惡少暴打男大生害命危！警疑涉縱放3煞　檢方火速分案調查

▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者白珈陽／台中報導

逢甲宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3煞打傷案，台中地檢署昨漏夜偵訊，將3人依涉殺人未遂、傷害、強制等罪向台中地院聲押，目前法院審理中。本案引起社會輿論，質疑為何警方沒在第一時間用「現行犯」將張敦量等人逮捕，檢方表示，目前已分案調查，將會釐清是否有涉及不法情事。

宋姓男大生7日開車行經台灣大道，卻因為切換車道擦撞李男駕駛的瑪莎拉蒂，遭李男和張、陳兩名乘客打到重傷，至今還在加護病房搶救。雖然動手打人的3人已經被逮，台中檢方也在10日晚間向法院聲押，但隨著3人的前科、背景曝光，張男還被挖出是彰化知名食品廠富二代。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢察官訊問後，查出張、李、陳對被害人宋姓大學生拳打腳踢，致被害人命危，昨天深夜認張等3人涉嫌殺人未遂、傷害、強制等罪嫌，所犯是重罪，有串證、逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，向台中地院聲請羈押，今天中午由法官開羈押庭審理。

此外，部分民眾對於警方到場處理時，雙方皆在場，但警方未依現行犯逮捕行兇的張嫌等人，質疑警方縱放人犯，卓俊忠表示，對於民眾質疑警方未依現行犯逮捕，是否涉及不法？中檢主動分他字案偵辦。

台中市第六警分局長蔡元戎說明「對於民眾質疑為何沒用現行犯移送，是因為當時接獲報案後，趕抵現場已經沒有衝突、打架情事，發現一名傷者，警方馬上將其送醫，當時是這個狀況，我們把所有相關嫌犯帶回派出所釐清，事後在做影帶的追查，後續再用殺人未遂等重罪移送。」

蔡元戎表示，「傷者當時意識清醒，由警察同仁陪同上救護車，由於事發當時到底是糾紛還是打架、我們需要時間釐清，所以第一時間才會把這些人帶回來，因為我們是有多少證據就辦到哪裡，目前整個案子也在地檢署的偵辦中。」