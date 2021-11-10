瑪莎拉蒂3煞黑歷史曝！全車都是暴力犯　他當兵鐵板凳砸同袍頭

▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市宋姓大學生7日晚間開車不慎擦撞李男駕駛的瑪莎拉蒂，李男與乘客張男、陳男下車理論，未料略有酒意的張男除持球棒威脅宋及其車內友人「不要報警」，甚至對不斷道歉的宋拳打腳踢，致使宋顱內出血、顱底骨折，目前仍在加護病房搶救。據查，張男已非第一次行使暴力，2年前他當兵時，曾持鐵板凳砸向同袍頭部，因而被判刑拘役；同車的李、陳，也分別有毀損、妨害秩序的前科。

據查，張男（22歲）2019年3月間在成功嶺服兵役時，因不滿洪姓同袍行軍屢次落後隊伍，2人起了口角爭執後，張持鐵板凳往洪的頭部砸去，導致洪頭皮受傷，張還恐嚇洪「今天打完，還有下次」，使洪心生畏懼，向長官通報，張因此被判刑拘役65天，得易科。

另外，該輛瑪莎拉蒂的駕駛李男（25歲）及乘客陳男（19歲），也都分別有毀損、妨害秩序前科。

本起案件發生在7日凌晨，據悉，當時宋姓男大生載著同學開車在行經台灣大道，欲從快車道切換到慢車道時，與行駛在慢車道李男駕駛的瑪莎拉蒂發生碰撞，車禍後李男與同車的張姓、陳姓乘客竟直接將男大生從車內拉下車，讓同學們全部嚇傻，張男再徒手暴打男大生頭部，男大生被送往醫院救治，顱內出血、顱底骨折，至今人還躺在加護病房。

據悉，3人到案時均稱自己無業，瑪莎拉蒂是登記張男母親名下，車禍當時，張疑略有酒意，事後測出酒測值為0.1，張坦承喝酒。警方訊後依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲男大生擦撞瑪莎拉蒂遭暴打導致顱內出血、顱底骨折。（圖／民眾提供）

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