鄉民譙「老爸捧6萬求原諒」是最大敗筆　留言開罵：瑪莎拉蒂幾萬？

▲男大生被暴打進加護病房，張姓惡少的爸爸帶6萬去道歉。（圖／記者游瓊華攝）



記者黃可昀／綜合報導

18歲宋姓男大生遭3名瑪莎拉蒂惡少暴打成顱內出血、顱底骨折，其中一名張姓惡少的爸爸事發2小時後，接獲記者電話趕快拿6萬元前往醫院慰問，不過宋姓男大生躺在加護病房急救無法探視。網友在PTT討論，這整件事「最大的敗筆就是捧個6萬元就去求原諒」，此舉反而讓家屬覺得不受尊重。

原PO在PTT表示，張父得知兒子闖禍後，馬上從彰化跑去台中醫院慰問，今天（11）更召開記者會一個人出來扛，全程九度鞠躬，說了5次對不起、8次抱歉來代子謝罪，下午張媽媽更下跪求情，「可說是深具悔意可教化的SOP」，儘管肇事的3名惡少本人不敢出面，而是請爸媽出來擋箭，但此舉也確實稍稍平息了眾怒。

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▲網友認為6萬就想求原諒太不會做人。（圖／記者唐詠絮攝）



原PO認為，事發後張父處理的過程都很合理，最大敗筆就是只帶了6萬元就想要解決事情，宋姓男大生被打進加護病房，這5天都無法清醒地說話，接下來5到7天是決定能否脫離險境的關鍵。原PO怒批，「月薪開24K，施捨你2.5個月的月薪，老闆好虧啊！中南部傳產老闆是不是都把大家想的跟自家員工一樣？」

網友留言，「兒子開跑車，六萬想和解」、「只帶6萬根本看人沒有」、「負擔醫療和住宿期間費用還比較合理」、「要不是有健保，這些醫療費用五十萬起跳，你拿6萬是在污辱諷刺」、「瑪莎拉蒂幾萬」、「不和解開告隨便都超過三倍，6萬是三小。」

有人戳破張父當時心態，重點不在於6萬，而是有拿錢和解的善意，對將來打官司有利，「律師教的，收了就代表雙方初步和解」、「哪裡是敗筆，收不收未來法律攻防都是有利」、「這一定是律師教的，夠專業，把人當韭菜。」