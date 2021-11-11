陳椒華指核四公投理由書內容有誤　中選會散布國家級假訊息

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委陳椒華11日指出，重啟核四公投理由書內容有誤，中選會不應將錯誤資訊印在公投公報上，變成「國家級假訊息」，助長擁核方散播謠言，誤導選民，影響公投結果，要求中選會儘速更正公報初稿，直接刪除三大錯誤文句，勿讓假訊息登上公投公報。

陳椒華11日上午召開「勿讓地方錯印公報，成國家級假訊息」記者會，並邀集時代力量國際部主任劉仕傑、台灣環境保護聯盟會長劉志堅、綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文、鹽寮反核自救會總幹事楊木火等人出席。

陳椒華指出，她日前在立法院質詢時，要求原能會行文中選會及經濟部，正式函告核四重啟公投理由書內「2014年，核四已完成試運轉測試」及「二年內可以放燃料發電，三年內做完熱測試就可以商轉」的敘述明顯不實有誤，而原能會也已在當天發文。

然而，陳椒華說，中選會在2019年函請行政院表示意見時，原能會回復「核四在未完成完整審核程序前，原能會並無預設立場」、「核四廠是否要重啟為供電所用之決定，非原能會之權責，故原能會對於黃士修所提之公投案內容無預設立場，並予以尊重」，完全未就公投理由書的錯誤明確表示意見，明顯失職。

陳椒華表示，帶有假訊息的理由書即將登載在公投公報上，發送到近2000萬公民手上，這是政府大量傳播假訊息，2019年行政院擬修正《公民投票法》規範廣告內容，打擊假訊息，卻對公投理由書裡的錯誤視而不見，不規範公投理由書及公報應登載事實。

陳椒華要求，中選會應立刻向國人公開說明公投第17案理由書內容有誤，並更正公報初稿，刪除錯誤資訊，以免地方錯印含假訊息的公報，陳椒華嚴正呼籲，勿將錯誤資訊印入公報成為國家級假訊息。

劉志堅認為，下個月將有數百萬份選舉公報，被投入到家家戶戶選民的信箱，其中內容卻有假訊息，這將是台灣選舉史上的一大笑話，考驗台灣的民主制度及公投行政。

林于凱表示，公民投票應該奠基於正確的資訊下，讓人民進行選擇，重啟核四本身的議題對台灣是充滿風險的，中選會不應讓台灣人民在謬誤資訊、未確定的風險中進行投票，核四這樣一個老舊、未通過安檢、系統拼裝及弊端層出不窮的重大公共建設，根本不應該重啟。

劉仕傑則指出，核四歷經凍結預算、變更設計、施工錯誤、貪污舞弊、停建、復工及延宕，「這樣的核四，有明顯的安全疑慮」，中選會應該儘速更正核四公投理由書，莫讓錯誤資訊影響選民的公投判斷。

曾虹文表示，公投的精神是讓社會大眾對重大政策有清楚、完整的認知，理性討論爭議點，爭取社會大眾認同，以尋求更多共識、化解分歧的制度，但是重啟核四公投，從主文到理由書充斥許多錯誤資訊，攪亂民眾的理解，試圖誤導民眾投票，影響公投結果。

曾虹文強調，不論中選會是因為不懂才犯了錯，還是明知資料不實卻不更正，現在原能會已經證實公投理由書內容不實，中選會就應負起責任，更正公投理由書，讓民眾在正確的資訊下做出選擇。