核四問題上千卻宣稱安全無虞　監委批誤導社會糾正經濟部

▲核四廠。（圖／台電提供）



記者林銘翰／台北報導

4大公投案年底登場，其中重啟核四備受社會矚目，監察委員田秋堇11日表示，核四廠的「系統功能試驗報告」尚未通過審核，有如核四廠大腦及神經系統的DCIS（分散式控制暨資訊系統）更是問題嚴重，前經濟部長張家祝卻公開宣稱核四安全無虞，因此通過糾正經濟部及台電公司。

監察委員田秋堇、蔡崇義、賴振昌11日上午召開「台電奇異核四仲裁案」調查報告記者會。田秋堇說明，核四廠的「系統功能試驗報告」尚未通過審核，且有如核四廠大腦及神經系統的DCIS（分散式控制暨資訊系統）更是問題嚴重。

田秋堇說，前經濟部長張家祝在2014年召開記者會，公開宣稱核四安全無虞、可以進行裝填燃料，明顯誤導社會造成誤解，以致爭議不斷，經濟部顯有嚴重違失，因而對經濟部提出糾正。

田秋堇指出，2014年7月30日張家祝公開宣稱核四安全無虞，隔年9月奇異公司向國際商會（International Chamber of Commerce）國際仲裁院（International Court of Arbitration）提出第一次仲裁，向台電求償1.66億美元，台電遂於2015年12月對奇異日立公司提出「43項反請求」。

▲監察委員田秋堇、蔡崇義、賴振昌召開「台電奇異核四仲裁案」調查報告記者會。（圖／記者林銘翰攝）



對此，台電坦承，43項反請求至今仍有23項問題未解決，進一步調查更發現，23項問題有近7成在2014年張家祝召開記者會之前就已經發現，然當時並未坦承告知社會大眾。

田秋堇認為，第8項、第39項「反請求」顯示台電審查能力不足，任令承包商予取予求，未能及時監督改善，核有怠失，因此對台電提出糾正。另外，第43項「反請求」有多達897個設計及設備問題，諸多問題尚未解決，顯見核四廠存在諸多缺陷，監察院將函請經濟部督促台電檢討改善。

田秋堇強調，台電一直將仲裁案資訊列為機密，以致外界無從了解，直到監察院啟動調查，台電才在檢討後發現無列密之必要而進行解密。由於核四資訊不夠透明，導致社會各界爭議不斷，難以理性討論，監察院將函請經濟部督促台電公布正確訊息，避免社會紛爭。

根據監察院提出的調查報告，核四廠的「系統功能試驗報告」尚未通過審核，經濟部卻於2014年開記者會宣稱核四安全無虞，造成社會誤解，迄今爭議不斷，經濟部顯有嚴重違失，應予糾正。

監察院表示，台電所提出的其中2項反請求，顯示台電審查能力不足，任令承商予取予求，未及時監督改善，核有怠失，應予糾正。

調查報告指出，DCIS（分散式控制暨資訊系統）的重要性有如核能電廠之大腦與神經系統，攸關電廠運作與核能安全，在43項反請求中，與DCIS 相關且問題尚未解決者有7項，且大多於2014年前張家祝召開記者會之前就已經發現。

監察院說，103年經濟部竟以記者會宣稱核四安全無虞，可以進行裝填燃料，顯有誤導及疏失，應予糾正。

調查報告也提到，第43項反請求包含多達897個設計及設備問題，其中諸多問題尚未解決，顯見台電興建核四多年，無法及時與奇異日立公司解決該等問題，導致核四廠存在諸多缺陷，核有督導不周之怠失，函請經濟部督促台電檢討改善。

監察院認為，由於核四資訊不夠透明，導致社會各界爭議不斷，難以理性討論，台電應向外界適時公布正確訊息，避免社會誤解及紛爭，並函請經濟部督促台電檢討改善。

田秋堇受訪時表示，監察院不是特別針對張家祝，而是針對那一場記者會，「我們是就事不對人，所以我們沒有彈劾任何人，也沒有去調查張家祝，也沒有去約詢他，問他當年為什麼這麼做」。