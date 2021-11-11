快訊／朱立倫赴立院黨團開新戰場　修憲定調「四大主張」

▲朱立倫到立法院出席國民黨團黨團會議。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

力推12月18日四大公投「四個都同意」國民黨主席朱立倫，11日赴立法院與國民黨團開會，這也是他就任後首度出席黨團會議，商討修憲議題及四大公投案。朱立倫會後受訪時表示，國民黨確立修憲四大主張，包含擴大公民參政權、閣揆同意權，以及氣候權、動保權入憲。另外，對於年底四大公投，國民黨的目標「四個都同意，台灣更美麗」，在反萊豬、公投綁大選，全黨一致支持。

朱立倫表示，修憲四大主張「全黨一致」，在擴大公民參政權部分，包括降低投票年齡、不在籍投票，是國民黨的共同主張，同時，國民黨堅決主張「閣揆同意權」，這是憲政的基礎。另外對於兩大進步議題，一個是氣候權入憲、動保權入憲，也是國民黨堅定的主張。

針對年底四大公投，朱立倫表示，國民黨的立場就是「四個都同意，台灣更美麗」，其中「反萊豬、顧健康」、「公投綁大選、堅持民主權」，這兩項是國民黨的主張，全黨一致共同支持；兩大民間團體提出來的公投案，包括「重啟核四」、「珍愛藻礁」，國民黨則表示尊重協助支持。

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