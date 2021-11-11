蘇貞昌2014喊公投綁大選…如今要脫鉤　黃國昌：不配稱民主進步

▲黃國昌發表公投綁大選看法 。（圖／翻攝黃國昌YouTube頻道）

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨針對1218四項公投案採「不同意態度」，針對「公投綁大選」一案則抨擊2018投票亂象，因此認為公投與大選應該脫鉤。對此，時代力量前立委黃國昌日前在直播中分享對公投綁大選的看法，更抨擊綠營立場前後不一「不配稱為民主進步。」

黃國昌表示，民進黨在2003年的時候就喊公投大選要綁在一起，當時他只是剛回國的學者，覺得這件事很有道理，綁再一起提高投票率，提高人民參與「本來就應該這樣」，因此自己與一群學者也大力支持，從2008、2014自己都是支持這樣的理念，而當年高喊公投綁大選的人就是蘇貞昌。

如今，綠營態度轉變，黃國昌批評，「你這樣做，不會有理念，你沒辦法用理念，真的讓人家相信，也沒辦法用理念去說服感動人」， 不要永遠想說對我有利要這樣玩，結果不喜歡要改規則。

黃國昌感嘆，當年一路一起做這些運動的朋友，「你們的立場改變了嗎？」還是你們變成是一個有中央廚房，餵養出來統一的論述，每個人都跟鸚鵡一樣被餵養，講中央廚房的論述，「以前講過什麼話，抱持什麼立場都忘了。」



針對2018公投亂象，黃國昌說，該檢討的是中選會，當初投票前沒提醒過中選會嗎？結果出事怪制度，說一般公投不能綁，修憲公投就要綁。

黃國昌質疑，那你腦袋真的想的價值是什麼？是我不想要的東西就不要綁嗎？「這樣的態度，我必須要老實講，不是民主，這樣的態度不配稱為民主進步。」

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