核四公投前夕提出糾正案　田秋堇：時間點可說是半天意

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

4大公投案年底登場，其中重啟核四備受社會矚目，監察院10日通過糾正經濟部及台電公司。對此，監察委員田秋堇表示，核四是安全問題，不是政治問題，監察院立案的時間是在2019年7月，公投成案的時間則是2019年12月，「現在這個時間點可以說是半天意」。

監察院11日上午召開「台電奇異核四仲裁案」調查報告記者會。田秋堇表示，核四廠的「系統功能試驗報告」尚未通過審核，有如核四廠大腦及神經系統的DCIS（分散式控制暨資訊系統）更是問題嚴重，前經濟部長張家祝卻公開宣稱核四安全無虞，因此通過糾正經濟部及台電公司。

田秋堇會後受訪時表示，監察院立案的時間是在2019年7月，公投成案的時間則是2019年12月，早在他們要開記者會之前，有些同仁就非常焦慮，不斷提醒可以等公投之後再開，擔心監察院會被誤會、抹黑，就可惜了這份報告、不會被人家注意。

▲監察委員田秋堇、蔡崇義、賴振昌召開「台電奇異核四仲裁案」調查報告記者會。（圖／記者林銘翰攝）



田秋堇認為，核四是安全問題，不是政治問題，何況他們是在公投成案之前就立案調查，「我們幾乎是被迫立案」，因為不立案根本沒辦法要到這些資料，「我們也查了2年，如果今天是8月公投，我們也來不及，這不是我故意拖到現在」。

田秋堇透露，他也告訴監察院的同仁，雖然大家有這個顧慮，但是核四攸關國家安全、全國人民的生命財產，「我們不能因為政治而公開這個報告，也不能因為政治而不公開這個報告」。

田秋堇強調，民眾會不會因為這份調查報告，而去投下什麼樣的票，並不在監察院的考慮之內，她的考慮是既然查了這麼多年，而且也不能再延期了，已經遠遠超出監院給的調查期限，「我認為這是攸關民眾的知情權，現在這個時間點可以說是半天意」。

蔡崇義受訪時則說，「我們是核四的安全問題，政治不在我們的考慮之內」，他們本來在上個月就可以提出調查報告，但是委員會是1個月才開1次，當時提出報告時委員會已經開完，所以才會延到這個月，在開完委員會後也會上網公告。

蔡崇義表示，核四是一個很大的議題，而且很複雜，這是安全問題、跟政治無關，監察院的立案在公投成案之前，而調查報告之所以會這麼詳細、一再延期，是因為在監察遠每個案子都有一定的時間，立法院也在盯著他們，「就是順里成章在做這些事情」。