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「擦擦筆支票」跳票25億　證券董座控遭詐欺結果出爐

▲▼被控以擦擦筆塗改支票，後跳票不還錢的大慶證券前董事長莊隆慶，赴台北地檢署提告男子謝嘉入冒用他名義詐騙金主。（圖／記者楊佩琪攝）

▲前大慶證券董座莊隆慶(右)懷疑支票遭人用擦擦筆竄改，導致跳票25億元，北檢偵查結果出爐。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前大慶證券董事長莊隆慶3年前驚爆跳票高達25億元後，出面控告當時聯合光纖通信公司總顧問謝嘉入等3人，以共同入主上市公司為由，騙走他的65張支票，再用擦擦筆竄改金額對外借款，涉嫌詐欺、變造有價證券，台北地檢署根據鑑定報告認定，大部分支票的確曾遭擦擦筆塗改過，但不能排除莊授權且知情，9日處分全案不起訴。

莊隆慶在2018年1月辭去大慶證券董事長一職後沒多久，就傳出因存款不足，陸續跳票25億元，莊隨即控告謝嘉入，以共同籌資入主聯光通(4903)、捷泰公司(6165)為由，跟他拿了65張簽名支票後，和友人林慧鈞、某銀行分行副理賴卓志3人，先是偽填金額給他看過，再用擦擦筆改成較高金額向外借款。

▲▼大慶證券懷疑13張支票是用擦擦筆，於是莊隆慶才會到法院提告。（圖／翻攝畫面）

▲檢察官送請鑑定支票大部分都用擦擦筆塗改過，但不能排除是經莊隆慶授權或同意的。（資料照／翻攝畫面）

謝嘉入等人喊冤，他們真的為了調錢買股入主公司在奔走，有時候是金主表示可以借多一點，所以改成較高金額，但也有時候金主說錢不夠，所以支票金額會改低，但無論如何，支票上的金額都是經過莊隆慶授權過的。

檢察官為此將全案65張支票送鑑定，發現大部分支票的確都有被擦擦筆塗改過，一般人很難一眼看出來，不過追查相關金流，也有不少支票借來的錢，最後流向莊隆慶，莊、謝雙方的金錢往來十分複雜，再根據相關對話紀錄，莊有時會請謝用空白支票幫忙調度資金，難以排除莊其實已經授權或同意謝等人使用擦擦筆，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴謝等3人。

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