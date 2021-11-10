囂張小三！登門割腕逼離婚　拿安全帽打元配還提告

▲元配為了家庭選擇隱忍小三登門鬧自殺，沒想到又被小三指控涉嫌傷害。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

台北廖姓女子和有婦之夫交往，曾登門割腕逼元配離婚，元配為了家庭選擇隱忍，直到去年目擊老公從廖女家走出來，上前想要了解情形時，竟遭廖女用安全帽揮擊手肘，事後還被廖女控告傷害，台北地檢署10日以罪嫌不足等理由，處分不起訴元配。

據了解，年約30的廖姓女子從事金融業，和人夫暗通款曲多時，人夫也一直表達希望離婚，1年前，廖女為了逼元配同意簽字，竟然跑去人夫家中大鬧，最後當著元配、元配婆婆的面，拿出刀子往自己手腕割下去，大家看到傻眼，趕緊打119送醫急救。

廖女登門鬧自殺事件之後，元配仍期待有機會和老公破鏡重圓，無奈老公卻從此不回家，直到2020年10月25日晚上，元配因為好奇，跑到廖女住處樓下觀察，果然看到老公提著塑膠袋走出來，元配上前希望打開塑膠袋查看。

可是廖女馬上拿起手中安全帽猛揮元配左手，當天衝突因警方到場排解結束，沒想到廖女事後拿著頭皮、手臂擦挫傷的證明，控告元配涉嫌傷害，元配則喊冤，明明是自己被打，原想息事寧人，沒想到挨告。

由於事發社區監視器畫面已經被新檔案覆蓋，無法還原當時爭執過程，現場唯一的目擊者，也就是偷吃的老公又不出庭作證，不過檢察官調查發現，當時是元配打110報案，依照常理，動手的人不會自己找警察來，且無證據顯示廖女的傷勢原因就是為何，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴元配。

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