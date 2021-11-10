國防大學「4分鐘春宮片」狂竄　他轉傳卻因部隊「這規定」 逃責

▲國防大學視訊課程「活春宮」影片流竄，有畢業生涉轉傳散布猥褻物品遭偵辦。（示意圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

國防大學7月間發生男女學生在視訊課程上演活春宮，影像遭同學擷取後流竄網路，軍方追查發現簡姓畢業生涉嫌散布猥褻物品，但簡男到案表示，當時根本沒看就順手轉傳，後來立即收回，由於簡男分發下部隊時，手機、電腦依規定必須重置、安裝偵防軟體，台北地檢署10日以罪嫌不足處分不起訴，至於其他涉嫌擷取轉傳影片的被告，正由桃園地檢偵辦中。

因應新冠肺炎疫情，國防大學採取遠距教學防疫，7月19日，政戰學院學生原本要到南部泳訓、跳傘、山訊，也改成視訊課程，沒想到1名女學生疑似自設虛擬背景運用不當，直接在鏡頭前，放送自己與學弟男友的性愛過程，讓其他同學全看傻了眼。

這段約4分鐘的活春宮，被同學側錄下來後，很快就在網路、LINE群流傳，軍方十分重視，循線追查影片下落，發現簡姓學生也是轉傳的幫兇，將他移送戶籍所在的台北地檢署偵辦，簡男到案後表示，他當下完全沒注意到影片內容，只覺得大概是同學又在LINE傳搞笑片，因此反射性再轉傳出去。

後來他發現這段影片是校內醜聞，趕緊把傳出的影片都收回，而收到他轉傳片的友人也都證稱，還來不及打開，影片就被收回了，檢方為求慎重，準備調閱簡男的手機和電腦紀錄追查，結果簡男因為從學校畢業，分發到部隊時，必須依規定重置所有個人3C設備，並安裝偵防軟體，已無留存這段猥褻影片，因此最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴簡男。

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