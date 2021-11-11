蘇貞昌嗆國民黨推公投「為亂而亂」　朱立倫反擊：這是來安

記者楊蕓／台北報導

針對行政院長蘇貞昌批評國民黨推動公投是「為亂而亂」，國民黨主席朱立倫11日受訪時表示，國民黨反對的是進口使用萊劑的萊豬，全世界包括歐盟等國家也都禁止萊劑，「請問這是來亂嗎？」強調國民黨是來安定全民，蘇貞昌不要沒辦法回答這些問題，就說別人的意見都是來亂。

▲朱立倫到立法院出席國民黨團黨團會議。（圖／記者屠惠剛攝）

針對蘇貞昌批評國民黨為亂而亂、核四建立跟封存都是國民黨，朱立倫回應，全世界國家，包括他昨天見歐盟代表時，160國都反對萊克多巴胺，「請問這是亂嗎？」甚至很多原本使用萊劑，也都開始禁止，台灣更是嚴格禁止使用，他強調，國民黨是反對進口使用萊劑的萊豬，這是統一標準，「請問這是來亂嗎？這是來安定全民」，為了永續的健康、食安，以及公投綁大選為了永續的民主，「這樣有錯嗎？」

朱立倫強調，蘇貞昌沒辦法回答這些問題，「別人的意見都是來亂，只有你的意見是好的嗎？」一個鴨霸政府不能謙虛面對人民，尤其是昨是今非，相信人民的眼睛都是雪亮的。

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