幕後／「綠營完全不尊重海線」　顏寬恒參選2大原因曝光

▲顏寬恒分享投入補選心路歷程。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

記者徐政璿／台北報導

台中第二選區立委補選，民進黨火速徵召前不分區立委林靜儀，但她在國內急需疫苗時，嘲諷鴻海創辦人郭台銘捐贈1500萬BNT「打不完」，讓國人議論紛紛。一名參加協調人選的黨務人士透露，顏家原鎖定2024立委選舉，但林靜儀「空降」且負評過多，再加上民進黨近日來鋪天蓋地抹黑顏家，是顏寬恒決定角逐補選的兩大原因。

「綠營派林靜儀完全不尊重海線。」地方人士指出，陳柏惟在罷免投票前展開100小時苦行，確實在民風較為純樸的海線得到效果，因此「不同意」罷免的票數才會如此可觀，原以為綠營會派出經營地方許久的民代出戰，但最後卻硬是空降林靜儀，很明顯政治的操作大於地方經營。

藍營人士則透露，顏家長期深耕地方多年，顏寬恒近期也勤走基層，服務地方的力道從未間斷過，原本鎖定的是2024立委選舉，台中市黨部也曾徵詢吳瓊華、林汝洲、林孟令等在地議員出面角逐補選。

不過，看到綠營推派「空降」的林靜儀後，藍營人士直言，海線選民確實湧現反感的聲浪，地方勸進顏家重返政治舞台的聲音不斷，顏寬恒本週與國民黨主席朱立倫深聊後，遂做出參選的決定。

此外，藍營人士也說，在顏寬恒還未正式成為候選人的這段期間，民進黨全黨上下與媒體人周玉蔻的鋪天蓋地的抹黑，也讓顏家相當納悶，為何已經送走了表現落漆的前立委陳柏惟，中二選區要被民進黨蹂躪，顏家會這麼迅速決定參選，「就是不再忍了」。

▲林靜儀9月2日透過臉書，表示1500萬劑一BNT疫苗打不完。（圖／翻攝自Facebook／林靜儀醫師）

顏寬恒今（9日）晚間也透過臉書向外界表示，讓大家久等了，正式宣布投入台中第二選區立委補選，沒有算計，就是台中市民顏寬恒，「我是在地的囝仔」，實在也不懂，明明民進黨現在有這麼多在地優秀的民意代表，為何總是要讓外地人來第二選區。

「我們這個選區不需要防彈背心，我們需要的是一顆為民服務的心。」顏寬恒表示，剛走了一位處處護航執政黨與民意作對的立委，卻來了一位選前就開始污衊海線屯區、還沒罷免成功就開始等待補選的前立委。

顏寬恒強調，未來非常艱困，也能想像未來全國民進黨的資源將會傾巢而出，挹注在這場選戰，但我們不要一位民意代表代表海線在全國丟臉，我不敢稱自己是戰士、我也不可能選擇戰場，因為這是我唯一的家，「家在哪 寬恒就在哪」。

▼朱立倫、盧秀燕現身力挺顏寬恒投入補選。（圖／記者白珈陽攝）