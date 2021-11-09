顏寬恒曝投入中二補選心路歷程　「沒有算計、這是我唯一的家」

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨上周確定徵召前立委林靜儀出戰台中第二選區立委補選，而國民黨前前立委顏寬恒今（9）日晚間在黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕的陪同下，正式宣布參選台中第二選區立委補選。他也透過臉書表示參選的過程中「沒有算計」、「家在哪 寬恒就在哪」。

▲顏寬恒分享投入補選心路歷程。（圖／翻攝顏寬恒臉書）



顏寬恒晚間於台中舉行記者會，宣布投入第二選區補選，包括國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、立委江啟臣、楊瓊瓔、許淑華到到場為他加油。

顏寬恒晚間透過臉書向外界表示，讓大家久等了，今天正式宣布投入臺中第二選區立委補選，沒有算計，就是臺中市民顏寬恒，「我是在地的囝仔」，他實在也不懂，明明民進黨現在有這麼多在地優秀的民意代表，為何總是要讓外地人來第二選區，「我們這個選區不需要防彈背心，我們需要的是一顆為民服務的心」，剛走了一位處處護航執政黨與民意作對的立委，卻來了一位選前就開始污衊海線屯區、還沒罷免成功就開始等待補選的前立委。

顏寬恒強調，未來非常艱困，也能想像未來全國民進黨的資源將會傾巢而出，挹注在這場選戰，但我們不要一位民意代表代表海線在全國丟臉，我不敢稱自己是戰士、我也不可能選擇戰場，因為這是我唯一的家。「家在哪 寬恒就在哪」

顏寬恒臉書全文：

我是寬恒，您喜歡的寬恒、您不喜歡的寬恒、一個努力改變的寬恒。

其實政治沒有這麼多的權謀算計，如果能夠多些溫度，才是鄉親之福、也是民主之福；沒有那麼多的惡意，因為人民都是善良的、充滿期待的，他們不是期待著某人、某黨變得更好，而是希望成長的這片土地，有朝一日能夠成為他們心目中的模樣，這是人民的期待、也是我們一直努力的目標，所以即便寬恒敗選，也不曾停下腳步，換了個身分，繼續不忘初衷，與民同在。

2020的敗選，寬恒知道是自己的努力不夠，不怨天、不尤人，心中只有感謝，因為鄉親永遠會做出最好的決定，若是自己的挫折，是民意和民主的勝利，那寬恒的挫敗又何足掛齒呢？但當天所有支持者的不捨與眼淚，都彷彿巨石撞擊著我，不過我知道，這些都是推著我前進的動力、成長的養分。

在前些日子大家都知道罷免行動民進黨早已棄守，開始為補選展開佈局，鋪天蓋地的打壓攻擊，儼然已是兵臨城下，我們面對是掌握黨政及媒體網路資源的執政黨，朋友打趣的說「你們家祖墳都會被挖出來」，寬恒知道這句話絕對不是玩笑，是許多民眾對於執政黨無孔不入的擔憂，慎思極恐。

這幾週兩種話語不斷在耳邊徘徊：

「寬恒啊，休息兩年，養精蓄銳吧，民進黨會舉全國之力，他們不會放過你的？」

「寬恒啊，你不要怕，戰就對了，我們都在，人家都說你怯戰，你還在考慮什麼？」

媒體名嘴在電台電視不斷揣測，彷彿都在我房間裝了攝影機似的，連我妹妹、太太、兒子都成了當然的人選，好險我孫女才8歲，否則也會變成茶餘飯後討論的對象。

抱歉，讓大家久等了，寬恒今天正式宣布投入臺中第二選區立委補選，沒有算計，就是臺中市民顏寬恒，我是在地的囝仔，寬恒實在也不懂，明明民進黨現在有這麼多在地優秀的民意代表，為何總是要讓外地人來第二選區，我們這個選區不需要防彈背心，我們需要的是一顆為民服務的心，剛走了一位處處護航執政黨與民意作對的立委，卻來了一位選前就開始污衊海線屯區、還沒罷免成功就開始等待補選的前立委。

我知道未來非常艱困，也能想像未來全國民進黨的資源將會傾巢而出，挹注在這場選戰，但我們不要一位民意代表代表海線在全國丟臉，我不敢稱自己是戰士、我也不可能選擇戰場，因為這是我唯一的家。

「家在哪 寬恒就在哪」

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