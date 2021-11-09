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黃偉哲邀身障代表檢視公車無障礙服務SOP　輪椅女孩：感謝黃市長關心

▲黃偉哲市長邀集台南市5家公車客運業者、身心障礙團體等相關代表，共同檢視大台南公車無障礙服務SOP，希望營造更友善無障礙搭車環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲市長邀集台南市5家公車客運業者、身心障礙團體等相關代表，共同檢視大台南公車無障礙服務SOP，希望營造更友善無障礙搭車環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「輪椅女孩雪莉」於臉書分享在台南搭公車的不愉快經驗，市長黃偉哲第一時間向雪莉致歉，並指示交通局立即聯繫與檢討改進，9日黃偉哲市長更邀集台南市5家公車客運業者、身心障礙團體等相關代表，共同檢視大台南公車無障礙服務SOP，希望營造更友善無障礙搭車環境。

▲黃偉哲市長邀集台南市5家公車客運業者、身心障礙團體等相關代表，共同檢視大台南公車無障礙服務SOP，希望營造更友善無障礙搭車環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，對於民眾不愉快的公車體驗，已在第一時間表達深深的歉意，除了致歉外，更重要的是檢討，讓公車硬體設施、司機服務態度都加以改善，公車就是要服務市民、載運乘客的，希望大家都能夠更富同理心，友善面對身障或動作較慢的朋友，予以協助及包容。如有公車服務態度不友善的情況，必定依法開罰絕不寬貸。

交通局長王銘德表示，台南低地板公車斜坡板皆符合車輛安全檢測基準「低地板大客車規格規定」（渡板坡度約15-25度），並可搭載輪椅輔具（含電動輪椅）。有關11月7日發生公車對輪椅使用者服務不佳事件，經調閱行車影像釐清，駕駛員確有未落實服務流程之情形，將依《公路法》裁罰9000元，並加強輔導及教育訓練。

▲黃偉哲市長邀集台南市5家公車客運業者、身心障礙團體等相關代表，共同檢視大台南公車無障礙服務SOP，希望營造更友善無障礙搭車環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市無障礙協會理事長林昭坤指出，很高興黃市長親自來關心，希望站台的部分能夠更靠近公車，讓斜坡板達到更佳的運用，相信硬體的規劃更便利後，也能讓司機的服務更流暢，感謝市長、交通局、社會局共同為身障朋友設想更友善的搭乘環境。

▲黃偉哲市長邀集台南市5家公車客運業者、身心障礙團體等相關代表，共同檢視大台南公車無障礙服務SOP，希望營造更友善無障礙搭車環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

公共運輸處秘書劉佳峰指出，無障礙服務與安全均列為每年度公車服務重點課題，除持續不定期派員稽查外，也已於公車評鑑作業中將低地板公車服務流程納入重點評鑑項目，要求客運業者加強公車運輸無障礙乘車服務。交通局也要求各家客運業者明確訂定針對駕駛員服務行動不便旅客獎懲措施，以鼓勵駕駛員正向積極服務身障朋友。如有遭投訴服務不佳且查證屬實，則加重處分或不適任者汰除。

▲黃偉哲市長邀集台南市5家公車客運業者、身心障礙團體等相關代表，共同檢視大台南公車無障礙服務SOP，希望營造更友善無障礙搭車環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，雪莉9日也於臉書留言，「其實在台南搭公車的經驗大部分都是好的，很多司機也很友善和親切，但總是會有少數的例外，只是希望大家能將心比心，我也了解司機的辛苦」、「謝謝黃市長關心這次的事件，也很感謝大家願意替輪椅族發聲」。

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