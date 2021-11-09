重視身障朋友的權益　黃偉哲視察大台南公車無障礙服務

▲為堅決改善大台南公車友善搭乘環境，市長黃偉哲邀集台南市5家公車客運業者、及身障團體，共同檢視大台南公車無障礙服務流程SOP，虛心檢討改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為堅決改善大台南公車友善搭乘環境的政策，市長黃偉哲9日邀集台南市5家公車客運業者及身障團體，共同檢視大台南公車無障礙服務流程SOP，虛心接納身障代表建言，檢討策進作為，強調一旦發生公車服務態度不友善情況，必定依法開罰絕不寬貸。

市長黃偉哲表示，市府相當重視弱勢族群外出交通需求，致力推動友善無障礙公共運輸服務，提供各族群乘客最優良的乘車環境。近年更大力推動小黃公車深入偏鄉服務行動不便的年長者外出採買或就醫；2021年也因應新冠肺炎疫苗施打作業，協調公車業者增派多班疫苗公車接送長者或行動不便者施打疫苗，持續為台南市公共運輸服務努力。

市長黃偉哲指出，大台南公車接連發生對交通弱勢族群服務態度不友善的情形，特地邀請身心障礙者權益保障推動小組委員邱麗夙、財團法人台南市無障礙協會理事長林昭坤及社團法人台南市腦性麻痺之友協會林玉琴理事長等身障團體代表，一同檢視大台南公車服務輪椅族等交通弱勢族群的SOP，從中聽取改善建言，打造一個優質的友善無障礙的搭車環境。

交通局局長王銘德表示，台南市低地板公車斜坡板皆符合車輛安全檢測基準「低地板大客車規格規定」（渡板坡度約15-25度），並可搭載輪椅輔具（含電動輪椅）。有關11月7日發生公車對輪椅使用者服務不佳事件，經調閱行車影像釐清駕駛員確有未落實服務流程事宜，將依公路法規定裁罰9000元，並予輔導及加強教育訓練。

交通局長王銘德指出，除要求公車駕駛員應落實服務行動不便旅客流程外，也將要求各家客運業者明確訂定針對駕駛員服務行動不便旅客獎懲措施，例如每次妥善服務行動不便旅客均予行政獎勵（嘉獎）或頒發獎勵金，以鼓勵駕駛員正向積極服務身障朋友。如有遭投訴服務不佳且查證屬實，則加重處分或不適任者汰除。





另外，公運處將持續強化現行作為，如要求業者增加教育訓練頻率、增辦服務品質提升講座場次、加強稽查頻率及提高公車評鑑扣分比例等，確保客運業者重視無障礙服務、駕駛員熟悉設備操作流程及設備功能正常，維護弱勢族群乘車權益。有關身障委員及代表所提建議，交通局虛心檢討，並將持續改善精進。

公共運輸處秘書劉佳峰指出，無障礙服務與安全均列為每年度公車服務重點課題，除持續不定期派員稽查外，也已於公車評鑑作業中將低地板公車服務流程納入重點評鑑項目，要求客運業者加強公車運輸無障礙乘車服務。