備戰2022米其林評鑑　黃偉哲與府城美食業者交流座談準備摘星

▲台南市觀旅局特別辦理「米其林美食交流座談會」，市長黃偉哲希望引領台南在地業者深入了解《米其林指南》接軌國際，共同將台南美食推向國際。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年《米其林指南》評鑑版圖將擴展至台南，台南市觀旅局8日辦理「米其林美食交流座談會」，而號稱台南最佳叫賣哥的市長黃偉哲也出席座談會，希望引領台南在地業者深入了解《米其林指南》接軌國際，汲取餐飲業者建議、想法，共同將台南美食推向國際。



台南市長黃偉哲表示，超過1世紀歷史的《米其林指南》，是國際級的餐飲指標，也是全球餐廳與主廚們最想獲得的榮譽勳章，台南是台灣的「美食之都」，各地饕客無不爭相來訪，在座的每一家業者都是其中的佼佼者，每家店都是大排長龍、高朋滿座，其實平常生意就很好，但是還是需要認證，如果能夠得到全世界都公認的米其林認證，可以更上一層樓。





黃偉哲說，《米其林指南》2022年將至台南進行評鑑，座談會上市府聘請非常好的講師來跟大家分享，就像是考試有秘笈寶典一樣，而講師會讓大家知道米其林的遊戲規則是什麼，如何配合規則，在維持既有的風味特色，又能符合米其林的評鑑標準，在管理、食材、烹調方式，甚至在擺盤上都有一些經驗可以跟各位交流；而未來市府也會積極輔導台南餐飲店家獲得國際認證，接軌國際趨勢指標，促進台南美食優雅質變，展現台南美食摘星的企圖及自信。



《米其林指南》依照「食材品質」、「廚師對味道以及烹調技巧的駕馭能力」、「味道的融合」、「料理中展現的個性」、「餐飲水準的一致性」等5項標準作評比，而依等級頒發1～3顆星，擁有1星的是「同類別中出眾的餐廳」，2星則是「廚藝高明，值得繞道前往」，最高的3星代表「出類拔萃的料理，值得專程造訪」。



另外，入選「米其林餐盤」代表食材新鮮且細心準備的優質餐廳，值得推薦；「必比登推介」則是以米其林寶寶為標誌，推薦高性價比的餐廳為主，是新台幣1000元以下能吃到有水準的三道料理的餐廳；另外亦有從今年增設的「米其林綠星」，標舉在永續作為上領先的米其林餐廳。個人獎項方面，有表彰年輕星級廚師的「米其林指南年輕主廚大獎」以及鼓勵餐廳外場人員專業服務與表現的「米其林指南服務大獎」。





台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，《米其林指南》今年宣布2022年將「台灣美食之都」台南納入評鑑，而觀旅局已提前於去年邀請國際知名美食雜誌《Food & Wine》，報導台南美食專題，推薦多家具備多元特色的台南在地美食。隨後於8月31日舉辦「放眼米其林台南潛力餐飲業者交流會」，邀請星級主廚與必比登餐廳創辦人與台南業者進行分享交流。而8日觀旅局廣邀台南餐飲業者辦理「米其林美食交流座談會」，分享《米其林指南》評級制度、評審標準等資訊，並與業者們交流，了解對於這樣的國際評鑑他們有什麼樣的想法、建議，以應用在未來活動規劃上，觀旅局會與業者們共同面對挑戰，無論是星等、餐盤、必比登及綠星，亦或是表彰年輕主廚及服務人員的個人獎項，期待都能爭取最好的成績！



黃偉哲表示，台南美食獲各界高度讚賞，市府將持續與業者合作，除了一系列餐飲業者交流會，也預計於12月3日舉辦「2021台南國際美食論壇」，為明年米其林評鑑做最充足的準備，希望帶動新一波台南旅遊熱潮。