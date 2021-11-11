瑪莎惡少爸代道歉！遭爆「說詞完全偏袒」根本共犯：還裝無辜

▲宋姓男大生遭強押下車。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台中市一名18歲宋姓大學生7日凌晨切換車道時，不慎與一輛瑪莎拉蒂擦撞，怎料，他竟被車主富少張敦量及另外2人打到顱內出血、顱底骨折，現仍於加護病房搶救。就有網友好奇，加害人的爸爸若辛苦一輩子才有這番事業，然而兒子卻闖大禍，養出這樣的小孩該怎麼辦？貼文一出，立刻引發熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「自己兢兢業業辛苦一輩子，兒子卻是人渣」為題發文，提到瑪莎拉蒂擦撞事件中，加害者的爸爸是食品工廠的老闆，看起來是努力了一輩子才有這番成就；受害的宋姓大學生其實不是爸爸打的，如果自己奉公守法，結果兒子卻闖出大禍，到底該如何是好？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張父出面致歉。（圖／記者陳煥丞攝）

貼文曝光後，不少網友都覺得小孩教成這樣，做父母的當然也要負責，「小孩教成這樣做老爸的問題也很大」、「子不教，父之過」、「就寵壞了啊，小時候沒給教訓」、「兒子還不是老爸寵出來的」、「小孩會變成這樣，父母有很大的責任」、「生了不會教怪誰」、「生完是不用教嗎」、「就是沒在管，或是寵壞到大管不動」、「兢兢業業一輩子連小孩都教不好」。

也有些網友質疑，「上樑不正下樑歪」、「老鼠的兒子會打洞」、「被爆料給員工薪水25K，能好到哪」、「你確定兒子不是學老爸的嗎」、「彰化傳產老闆，查下去應該也很精彩」、「這個真的查下去八成也很黑」。

此外，還有網友在臉書上爆料，說這個富二代（張敦量）已經是累犯，先前犯案的庭訊，「這個父親的說詞完全是偏袒、沒有是非的態度，這對父母不是無辜者，是始作俑者，是共犯結構」。該網友痛批，此事引發眾怒，先裝無辜、有誠意的道歉，另一面則是請好律師、想好說詞，「這種態度叫做有誠意？」

▲網友爆料。（圖／翻攝自Facebook）

回顧整起事件，台中市一名18歲宋姓大學生7日凌晨參加教會活動結束後，載著同學要從快車道切到慢車道時，與一輛瑪莎拉蒂擦撞，怎料，他竟被車主富少張敦量及同行陳男、李男拉下車，打到顱內出血、顱底骨折，現仍於加護病房搶救。

目前瑪莎拉蒂3惡煞均已被抓到，其中一名惡煞張敦量家中經營知名食品廠「百桂食品」。張父今天上午9點半出面道歉、鞠躬9次，並說張母因為心力交瘁起不來了，「我覺得我很羞愧，對不起大家，希望給我一個機會，讓我好好管教。」張父也說，可能是因為平時對小孩管教太嚴格，所以才造成兒子的叛逆性，要改變方式好好溝通，讓兒子改進。