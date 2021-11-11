欠債當街被「剪車」！雙煞持西瓜刀強押人　警火速依現行犯帶回

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區日前險發生擄人案，陳姓男子駕駛自小客車搭載陳姓少年，行經三合街崇仁路口時，偶遇陳姓被害人騎乘機車經過，立刻當街「剪車」，將陳姓被害人攔下，持西瓜刀想將人強押上車，所幸路人驚見趕緊報警，警方火速抵達現場將人依現行犯帶回，訊後依妨害自由與恐嚇案移送士林地檢署偵辦。

▲北市北投驚傳當街持西瓜人強押人上車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據警方指出，26歲陳姓被害人積欠19歲陳姓犯嫌2萬元債務，陳姓被害人日前騎車行經三合街崇仁路口，剛好被犯嫌遇到，陳姓犯嫌開車當街追人，攔下對方後，陳嫌與17歲陳姓少年上前強行拔下被害人車鑰匙，企圖將人強押上車。

過程中，陳姓被害人不斷掙扎不想上車，陳嫌竟返回車上拿取西瓜刀恐嚇對方，驚險畫面被路人目睹，立刻打電話報警。警方獲報後，立刻在短時間內集結優勢警力前往現場，由偵查隊長到場指導蒐證，依妨害自由與恐嚇案現行犯當場逮捕2人。

據悉，26歲陳姓被害人積欠2萬元債務，但期間已經還了1萬元，而雙方也並無幫派背景，陳姓嫌犯、少年訊後以涉嫌刑法妨害自由與恐嚇移送士林地檢署偵辦。北投分局呼籲，任何不法份子挑戰公權力的行為，警方絕對不會坐視不管，必定嚴辦到底，以維護執法威信。