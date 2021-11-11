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瑪莎拉蒂姐「叫余偉過來」偵結　警：全市6名yu wei均不認識車主　

記者魏有德／綜合報導

台灣發生一起震驚社會的瑪莎拉蒂惡少不滿行車擦撞，將對方駕駛宋姓大學生毆致顱內出血的事件。大陸江西日前也發生駕駛同款豪車的女駕駛因不滿酒測被攔，在媒體直播時，嗆聲要「余偉（yu wei）出來」，疑似是與當地公安高層熟識，引起外界關注。經調查，當地公安系統共有6名諧音（yu wei）的警務人員，均不認識這名女車主。

▲江西瑪莎拉蒂姐嗆警「叫余偉過來」。（圖／翻攝微博）

▲江西瑪莎拉蒂姐酒駕被查，嗆警「叫余偉過來」。（圖／翻攝微博）

《新浪新聞》報導，駕駛瑪莎拉蒂的孫姓女駕駛在交警酒測執法過程中提及的「yu wei」（諧音），在市紀委監委的監督下，南昌市公安局對本系統所有姓名諧音為「yu wei」的民警進行了調查覈實。經查，全市公安系統共有6名姓名諧音為「yu wei」的民警，他們均與孫某不認識，且無任何關聯。在孫某整個事件處理過程中，沒有任何人過問、插手、干預。

▲孫姓女車主正面照曝光。（圖／翻攝微博）

▲孫姓女車主正面照曝光。（圖／翻攝微博）

這名孫姓女駕駛也供稱，她實際上不認識名叫「yu wei」（諧音）的人，但知道東湖區公安分局局長叫余煒（余煒已調任青山湖區公安分局局長），其現場說出「叫yu wei過來」系因當時喝多了酒，害怕車輛被扣，希望在現場能夠規避或減輕處罰。

經公安機關偵辦，因酒駕被南昌市公安局交通管理局東湖大隊現場查獲的嫌疑人孫某（女），最終以涉嫌危險駕駛罪被移送至南昌市東湖區人民檢察院審查起訴。

這起事件發生於6日晚間，江西交警配合當地媒體進行「夜查酒駕」直播，期間一名開著瑪莎拉蒂的孫姓女車主因酒駕被攔查，女車主以各種理由不配合吹氣檢測，還一直嗆警，「叫余偉（音）過來！」

影片在微博瘋傳後，引起網友好奇，展開全網肉搜「余偉（yu wei）」行動。由於南昌市真有兩名公安分局長名字和孫姓女駕駛說出的拼音相同，整起事件也因而引起官方重視，展開全面調查。
 

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