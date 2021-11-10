擦撞瑪莎拉蒂被打20分鐘！男大生搶命　單親媽悲：還威脅不能報警

記者白珈陽、林昱萱／台中報導

台中一名18歲宋姓男大生7日晚間駕車不小心擦撞到李姓男子所駕駛的瑪莎拉蒂，竟因此遭到對方打到顱內出血、顱底骨折，目前仍在加護病房搶救當中。對此，宋母心痛地摀住胸口難過地表示，「這真的不可理喻、無法相信，還威脅說不能報警，這有天理嗎？」

▲男大生媽悲痛表示，真的是不可理喻。（圖／記者白珈陽攝）

宋母表示，「事情發生在7日凌晨，我兒子6號晚上去教會活動，之後又和同學聚會一下，然後在送同學回家途中發生擦撞，結果就被對方押車下車打，對方完全沒有談到理賠，也完全不給人家機會，當時我兒子一直一直道歉，我們也不是不理、不願意賠，對方就直接把人打成這樣，兒子朋友當天也是手足無措、非常慌張。」

▲男大生擦撞瑪莎拉蒂遭暴打導致顱內出血、顱底骨折。（圖／民眾提供）

宋母摀住心口痛心提到，「當時車上全部小孩一直跟他對不起，當時我接到通知就直接趕去醫院，等我到警局時就鳥獸散了，我完全不知道他們身分、長相，什麼都不知道。」宋母提到，「兒子目前還是意識不清、腦壓還是很高，我隨時都很怕接到醫生電話，怕又要開第二次頭顱，對方下手非常重，有把頭壓到地上去踹，應該打了持續有20分鐘以上。」

宋母心痛表示，自己是單親媽媽，兩年前才爭取到兒子跟自己住，而她也說，同學們都覺得兒子很善良，是一個沒什麼心機很天真的人，自己還鼓勵剛上大學的他出去打工，但發生這樣的事後，很擔心兒子再也不敢走出門。