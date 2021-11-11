警方PO「瑪莎拉蒂惡少逮捕照」喊不容暴力！網蓋樓嗆爆：為何放人

▲▼瑪莎拉蒂男暴打男大生，警認「非現行犯」未現場逮捕，TCPB局長室PO文稱勿枉勿縱被網友嗆爆。（圖／翻攝自Facebook／TCPB局長室，下同）

記者戴若涵／綜合報導

台中市一名18歲宋姓男大生7日凌晨切換車道時，不慎與一台瑪莎拉蒂發生擦撞，不料，他竟遭對方3人（李、張、陳男）拉下車，打到顱內出血、顱底骨折，目前仍在加護病房觀察中。針對這起事件，台中市政府警察局10日在「TCPB局長室」PO文表示，警方「絕不容許暴力」、「勿枉勿縱」，遭網友罵翻！

據了解，事發當時2車發生碰撞，瑪莎拉蒂一行人立刻打電話撂第二台車前來助陣，並持棍棒下車，但警方到場時，只見男大生同學坐一邊，動手3人坐在另一邊，並無衝突發生，動手的3人還一副沒事的樣子，悠閒坐在路邊抽菸，由於並非現行犯，3人陸續前往警局製作筆錄，結束後便離開派出所，待警方掌握相關事證後，才陸續將3人帶回，並依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送地檢署偵辦。

台中市政府警察局10日下午在臉書「TCPB局長室」針對這起事件PO文指出，台中絕對不容許暴力，「我們同仁獲報後即迅速抵達，依法究辦。秉持勿枉勿縱的決心，承諾一定要將惡人繩之以法，讓市民安心。」

TCPB局長室表示，「我們全體總動員，兵分多路函請地檢署偵辦並聲請拘票，於本(10)日下午終於將犯嫌3人拘提到案，並連同傳喚其他4位在場助勢者，移請臺中地檢署嚴辦，朝組織犯罪方向深入追查，絕對不能讓惡人逍遙法外。」

但網友並不買單，紛紛留言質疑「那請問為什麼第一時間把他們都放走？」、「放了又抓，不就是屈服而已，最後還不是輕判了事」、「原本已抓到人給放了，然後因新聞媒體輿論壓力才又申請拘票抓回來」、「也是要大家開始關注，才開始辦事情，當下就該辦理的事情，硬是要全國關注地方施壓才肯做事」。

警方10日曾針對動手3人非現行犯一事做出回應，《刑事訴訟法》第88條定有明文，現行犯，不問何人得逕行逮捕之。但本案員警到場時，已屬案發事後，認為涉案嫌犯尚非刑事訴訟法所定之現行犯，而無當場逮補之適用。

另外，警方已掌握涉案人的身分，當事後獲知被害人經醫院診斷傷勢嚴重，也立即將涉案人複訊，並加重涉嫌人罪名而移送報告檢察官偵查，澄清「並非不隨案移送」。

▲男大生遭強押下車暴打，畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）