中美元首視訊會議前「隔空對話」　習近平：推動中美關係重回軌道

▲中美元首最快下星期舉行視訊會議。（合成圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據路透社報導，中美元首最快下星期舉行視訊會議，不過，中國駐美大使館和美國白宮均未有確認消息。不過，美中關係全國委員會於當地時間9日，在紐約舉行2021年度晚宴，習近平和拜登分別致賀信。習近平在信中表示，願推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

中國大陸駐美使館10日表示，晚宴上，由中國大陸駐美國大使秦剛和美中關係全國委員會董事會主席雅各布·盧，分別宣讀習近平與拜登的賀信內容。習近平在信中表示，中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

習近平表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，中美能否處理好彼此關係攸關兩國和兩國人民根本利益，攸關世界前途命運。他說，當前，中美關係正處於重要歷史關口，兩國「合則兩利、鬥則俱傷」，合作是唯一正確選擇。

習近平強調，中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，和美方加強各領域交流合作，共同應對重大國際和地區問題、全球性挑戰，同時妥善管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

此外，白宮發言人8日曾就美中峰會日程發言，重申總統拜登和中國國家主席習近平原則上同意今年底前舉行視訊會晤，雙方人員正展開工作層面商討細節。