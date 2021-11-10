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美議員才抵台「解放軍台海戰備警巡」　陸國防部警告停挑釁行為

▲解放軍東部戰區組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，稱「進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力」。（圖／百度百家號）

▲解放軍東部戰區組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，稱「進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力」。（圖／百度百家號）

記者鄭思楠／綜合報導

在美國參眾議員搭乘軍機訪問台灣之際，大陸東部戰區微信公眾號9日晚間發布，11月9日，共軍東部戰區組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，「進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。」此外，大陸國防部新聞發言人譚克非也正告美方，立即停止挑釁行徑。

據《中新網》報導，共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，「台灣是中國領土一部分，（東部）戰區部隊組織的此次軍事行動，是針對有關國家在台灣問題上嚴重錯誤言行和台獨分裂勢力活動所採取的，是維護國家主權的必要舉措。戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決回擊一切危害中國核心利益、破壞台海和平穩定的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

此外，大陸國防部新聞發言人譚克非就美國參眾議員搭乘軍機訪問台灣發表談話，表示堅決反對和強烈譴責。譚克非表示，11月9日，美國國會議員乘坐軍機訪台，中方對此堅決反對和強烈譴責。他稱，「台灣是中國領土神聖而不可分割的一部分，美方行動粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國領土主權，嚴重威脅台海地區和平穩定。」

譚克非警告說，「我們正告美方立即停止挑釁行徑，立即停止一切導致台海局勢緊張升級的破壞性行動，不向台獨分裂勢力釋放錯誤信號。我們警告民進黨當局不要誤判形勢、鋌而走險，否則只會把台灣帶入深重災難。」

他強調，「中國必須統一，也必然統一。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」他還稱，中共解放軍將保持高度戒備狀態，「採取一切必要措施，堅決粉碎任何外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。」

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