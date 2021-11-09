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初戀夫意外猝死...陌生女葬禮「搶骨灰罐」！驚爆他在外偷吃10年

▲▼離婚,分手,外遇。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一名人妻在丈夫死後，才知道他在外面有交往10年的小三。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

一段感情中最怕伴侶在外出軌背叛，自己卻被蒙在鼓裡。日本最近就有一起感情糾紛，一名與丈夫結婚20年的女子，在丈夫意外離世後才發現，原來對方一直都瞞著她與外面的對象偷偷交往。

據日本媒體「マネー現代」報導，現年45歲的鈴木紗都子（化名）表示，中學時期愛上了一位男同學，雙方都是彼此的初戀，這段感情發展得非常順利，兩人一路交往到25歲結婚，雖然周圍有許多親友都覺得還太早，但兩人的感情仍非常堅定。

兩人婚後相當甜蜜，也生下了一個女兒，丈夫除了工作之外，也會下廚料理給全家人吃，夫妻倆既親近，也會像朋友一樣扶持對方。然而在大約一年半前，紗都子某天突然接到電話，說她的丈夫因不明原因昏倒，要她趕緊到醫院，紗都子怎麼也不敢相信一向身強體壯的丈夫竟會暈倒，到達醫院後，丈夫躺在床上、全身插滿管線，卻早已回天乏術，醫院表示他的心肺功能有問題，在搬上救護車時就已沒有呼吸心跳。

突如其來的家庭巨變，讓紗都子和女兒都悲痛不已。為丈夫舉辦葬禮期間，一位名為山本的陌生女性在丈夫離世第49天來到家中，說希望能給她丈夫上支香，紗都子不疑有他，沒想到紗都子在廚房泡茶時，山本竟跑去打開丈夫的骨灰罐，讓她嚇了一大跳，急忙阻止山本的行為，然而山本卻跟她要求要拿走一塊丈夫的骨頭。

雙方經過一番爭執後山本才坦承，她和紗都子的丈夫有不可告人的關係，兩人起初是因工作而相識，後來更被派在同個小組任職，紗都子丈夫有時到國外出差，山本也會跟著，彼此早已不僅僅是同事關係，兩人交往更長達十年，所以上香時才會有那麼激動的行為。

這個消息對沙都子來說簡直晴天霹靂，讓她不知道該如何看待已經去世的丈夫，但她最後仍把丈夫的一塊骨頭給了山本，自此日子過得十分消沈，後來在女兒的勸說下，才慢慢打起精神，如今18歲的女兒正在備戰大學考試，即使難以接受丈夫的行為，但紗都子為了女兒，新生活也算是漸漸回歸正常。

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