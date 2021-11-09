富豪帶小三到豪宅爽！　人妻抓姦在床竟被判賠453萬

Millionaire caught in bed with another woman wins £120,000 pay out from ex after she banned him from their £1.6M mansion https://t.co/EFi115bJwX — The Sun (@TheSun) November 8, 2021

記者張方瑀／綜合報導

英國一名富豪多次在自家豪宅裡被妻子抓姦在床，所以妻子憤而禁止他再進入豪宅長達六年，而這名富豪也決定對妻子提告，最後妻子竟被判賠12萬英鎊（約台幣463萬元）。

根據《太陽報》報導，英國富豪羅蘭（Chris Rowland）2009年在牛津郡買了一棟擁有9間臥室的豪宅，作為和妻子布蕾茲（Sharon Blades）周末度假的住所。沒想到在同年11月，羅蘭就被布蕾茲捉姦在床，兩人的關係逐漸破裂；兩年後又再度發現羅蘭帶著女子回家，布蕾茲就禁止羅蘭再進入牛津郡的豪宅。

這項禁令從2009年持續到2015年，期間羅蘭也與小三分手，所以他在去年就決定對妻子布蕾茲提告，而法官也認為，該棟豪宅是兩人共同持有，布蕾茲沒有權力禁止羅蘭進入，所以為了補償這六年的損失，所以布蕾茲被判賠約6萬英鎊（約台幣元）。

但羅蘭認為這並不足夠，因為這六年來他失去在豪宅度過周末的權力，加上他認為豪宅是自己全額購入，所以提出上訴。最後高等法院法官判決，該棟豪宅是兩人共同持有，並非羅蘭獨自出資購買，所以羅蘭最終能獲得12萬英鎊的賠償金。

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