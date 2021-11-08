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約旦醫學碩男娶台女1個月就後悔　辱妻「一坨屎」訴離慘被打臉

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名約旦籍男子2011年來台攻讀碩士，和台籍妻子相識相戀，未料婚後不到一月，約旦男就主張2人文化差異過大，向法院訴請離婚。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／台北報導

一名約旦籍男子2011年來台攻讀碩班時，認識台籍妻子，2人相識相戀後，2018年在香港登記結婚後於台灣登記，未料才剛登記沒多久，約旦男就翻臉不認人，主張台籍妻子是虔誠的佛教徒，無法皈依伊斯蘭教，約旦亦有規定穆斯林男性不得與佛教徒女性結婚等語，訴請離婚。不過台北地院審理後，卻發現約旦男曾傳訊息辱罵台籍妻子「永遠下地獄」、「是一坨屎」等語，認為兩造婚姻關係破裂，約旦男須負較大責任，判其敗訴。

一名約旦籍男子2011年來台就讀長庚大學顱顏口醫學研究所碩士班，進而和台籍妻子相識相戀，2人決定在2018年6月21日到香港登記結婚，並在6月26日持相關文件至台灣辦理結婚登記，2人也在同月24日時各自返回約旦和台灣，未料卻從此未再見面。當台籍妻子再次收到消息時，竟是約旦男怒向法官訴請離婚。

約旦男向法官主張，2人先後在香港和台灣登記後，他便未曾來台探望過妻子，妻子也未曾前往約旦看過他，2人自2018年6月24日分開後便未曾見過面。約旦男表示，婚禮在約旦是非常重要的儀式，如果未告知家人，未在家人的祝福下舉行婚禮便逕行結婚，會使家人蒙羞，但台籍妻子在2人各自返回約旦和台灣前，曾和他表明希望暫將婚姻保密，但妻子卻違背當初的承諾，擅自透過臉書和他的家人聯繫，造成家人對他的不諒解，他母親更憤怒到不願將他列入遺產繼承的遺囑中，而哥哥也因此和他決裂，朋友也因此和他絕交，讓他顏面盡失。

▲▼ 夫妻吵架,吵架,離婚,滑手機。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲約旦男向法官主張，約旦法律規定，穆斯林教徒不得娶佛教徒女子。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

約旦男還向法官表示，自己是虔誠的伊斯蘭教徒，但台籍妻子卻是虔誠的佛教徒，其家人希望自己的結婚對象能夠符合伊斯蘭教之戒律，因而反對2人的婚姻，加上妻子至今仍在臉書不斷推廣佛教思想，應無皈依伊斯蘭教之可能；此外，儘管他畢業於長庚大學顱顏口腔研究所碩班，但仍無法在台從事牙醫工作，更無意勉強妻子放棄工作移居約旦，主張2人宗教信仰、生活習慣與文化背景相差過大，訴請離婚。

庭審時，台籍妻子卻向法官表示，2人在香港登記後，約旦男不斷向她保證一定會圓滿處理，更決定自己先回老家處理完事情後，就決意要來台和她一起生活，未料結婚不到月餘，約旦男的態度丕變，表示要接受母親幫他安排的結婚對象，至於會訴請和她離婚的主因為，美國移民署政策規定，赴美結婚需要附上「需提示在台灣無婚姻事實的證明」，因此才會向她訴請離婚。

▲男子戴綠帽提離婚，驚覺財產早已被掏空。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲妻子卻反向法官哭訴，約旦男是因想赴美國結婚計畫的夢碎，才會訴請離婚，期間還不斷傳訊辱罵她。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

妻子向法官哭訴，她不同意離婚，約旦男竟自行向約旦法院申請離婚證明，但2人根本沒在約旦登記，約旦男本以為離婚證明到手後，即可順利前往美國，未料還是僅能依「一般觀光簽證」入境，配偶欄上還顯示出她的姓名，讓他「赴美結婚計畫」受阻、大為光火，期間還不斷傳訊辱罵她「永遠下地獄」、「下地獄祝妳一生的痛苦和詛咒」、「沒有尊嚴的人」、「失敗者」、「妳就是一坨屎，去找任何妳想要的男人」、「撒謊、騙子，阿拉伯人在背後，大家都譴責我娶一個祖母」、「妳正把自己扔在我的雙腿之間，乞求我讓妳繼續成為我的妻子」，儘管如此，她也從未以情緒性字眼回擊，希望約旦男終有一天能回心轉意，向法官訴請駁回約旦男之訴求。

台北地院審理後認為，雙方已分居3年以上，其婚姻關係難以維持主因為約旦男不願和妻子同居所致，認為約旦男應負較大的責任，無權訴請離婚，駁回其訴求，判其敗訴。

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