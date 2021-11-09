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快訊／新莊鬧區當街砍人！她洗完頭「背後突刺」　臀部中2刀噴血倒地

▲▼女子當街遇刺。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲女子當街遇刺。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者柯振中、陳以昇、游宗樺／新北報導

新北市新莊區民安路9日晚間發生當街行刺的案件，50歲的林姓女子到民安路181巷某間髮廊洗頭，晚間9點準備離開，卻遭到一名男子持刀刺臀，當場濺血倒地，所幸送醫後沒有生命危險。警方接獲報案，已成立專案小組，目前正在積極追捕當中，全案仍待釐清。

▲▼新莊女當街遭砍。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新莊女當街遭砍，臀部中刀噴血倒地。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新莊女當街遭砍。（圖／記者游宗樺攝）

林姓女子晚間到髮廊洗頭，9點左右從店裡離開，沒想到準備回家時，遭到一名男子從背後突襲，臀部被刺了2刀，當場濺血，體力不支倒地。

▲▼女子當街遇刺。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼女子當街遇刺。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼女子當街遇刺。（圖／記者陳以昇翻攝）

男子見林姓女子倒地，立刻逃離現場，所幸林女被送醫急救，傷口縫合後沒有生命危險。林女向警方供稱，行兇的男子疑似是媳婦的男性友人，近日媳婦與兒子協議離婚，因為贍養費談不攏，發生多次爭執，她本人介入調解，還遭媳婦的友人毆打，憤而提告傷害。

事件也在網路上引起討論，一名女子路過事發地點，看見女子躺在地上，臀部都是血，一問才知道女子回家準備開門，卻遭到砍殺，感到相當恐怖，「看了覺得好難過，希望那位阿姨早日康復。」

據了解，事件發生地點為新莊的鬧區，目前警方成立專案小組，沿路調閱監視器畫面，積極追捕行兇男子到案說明，全案詳細原因為何，仍待進一步釐清。

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