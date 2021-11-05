茄子下鍋黑又爛！她嘆：大魔王...　內行曝「夢幻紫」秘訣

▲女網友發問，該如何煮出保有鮮豔紫色的茄子。（圖／翻攝自臉書／家常菜）

記者陳怡靜／綜合報導

茄子料理是餐桌上常見的菜色，不論是紅燒、涼拌或炒九層塔都有很多人愛，但是如何煮出一道色香味俱全的茄子，就十分考驗料理者的廚藝。一名女網友懊惱求救，已經依照指示料理，沒想到煮出來依舊是黑色，許多苦主也紛紛哀嚎「你不孤單」，也有高手不藏私分享如何煮出「夢幻紫色」茄子的秘訣，獲得眾人一片讚好。

一名女網友在臉書社團「家常菜」PO出一張照片發問，只見她煮好的茄子變得黑黑爛爛的，外觀不佳讓人食慾全滅，原PO接著說，自己有依照指示料理，「水加醋，蒸籠盤壓住隔絕空氣，為什麼還是黑色⋯大魔王茄子討厭死了！」

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貼文一出，不少網友也感同身受，「我早就放棄茄子了」、「沒關係你有伴不孤單」、「我也是都這樣，大概試了7749次了」、「用醬油炒，根本分不出是茄子黑還是醬油黑」，也有不少人分享，「蒸前水要滾，蒸時要全程用大火蒸」、「水煮60～90秒就可以」、「茄子加熱超過了三五分就黑了，我都油多快炒」。

▲貼文一出，許多網友紛紛留言討論料理茄子的秘訣。（圖／翻攝自臉書／家常菜）

就有內行人不藏私分享秘訣，「茄子切好擺盤，水滾之後在放鍋裡蒸，鍋蓋的出氣孔要封著，不要讓水蒸氣跑出來，蒸的過程調自己想要的醬汁即可」、「茄子不用油炸的必紫法則，切好泡檸檬水15分鐘以上，下去炒放熱水悶7分鐘，每次都漂亮啦！」「2條茄子洗淨切成3段再切對開，平底鍋中放1.5量米杯水、少許油、白醋、鹽，茄子白色面朝下蓋上鍋蓋大火煮到水快乾即可（茄子勿重疊、氣孔貼住）剪成塊狀，淋上自己喜歡的醬汁」。