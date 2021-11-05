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立冬聰明進補！當歸生薑養生湯源自中醫食療　公開食材教料理

▲▼花蓮慈濟醫院營養科團隊推出應景健康食譜「當歸生薑養生湯」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院營養科團隊推出應景健康食譜「當歸生薑養生湯」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

立冬表示冬季來臨，氣溫要開始變冷，許多人習慣隨著節氣變化飲食，天冷了就喜歡吃鍋、想來碗熱湯暖胃，卻又擔心不知不覺攝取過多的熱量，造成身體負擔。花蓮慈濟醫院營養科團隊推出應景健康食譜「當歸生薑養生湯」，教導大家運用高麗菜捲、新鮮菇類與高麗菜苗等加上生薑、當歸、黃耆、枸杞等食材，用低油、低鈉又高纖的簡單方式，烹煮出美味又養生的補湯，讓民眾吃得健康均衡、無負擔。

▲▼花蓮慈濟醫院營養科團隊推出應景健康食譜「當歸生薑養生湯」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

現代人普遍因生活作息不正常、飲食不均衡，尤其上班族長期待在冷氣房而導致體質偏虛寒。花蓮慈院徐彰怡營養師表示，這道「當歸生薑養生湯」源自於中醫經典食療方，也就是東漢名醫張仲景在《金匱要略》裡記載的當歸生薑羊肉湯，再結合友善素食的做法，利用自製的高麗菜捲取代葷食，不僅營養價值高，也十分美味；用糙米飯、燙熟的杏鮑菇和毛豆仁、板豆腐，加上少許的白胡椒粉及鹽調味，放入繳打機打成泥狀，再舀取適當的量放上已川燙過、去粗梗的高麗菜葉，將葉片捲起內餡，並以水蓮綑綁，簡單好看的高麗菜捲就完成了！

為了增添香氣，在熱鍋後倒入少許香油、爆香薑片，加上熱水滾煮過後，就可以放進當歸和黃耆一起熬煮十到十五分鐘，再把事前備好的高麗菜捲和其他蔬菜配料（新鮮菇類、高麗菜苗、小白菜、玉米筍等等）放入煮熟，最後加入枸杞熬煮並放入適量的鹽調味，就大功告成！

▲▼花蓮慈濟醫院營養科團隊推出應景健康食譜「當歸生薑養生湯」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼運用高麗菜捲、新鮮菇類與高麗菜苗等加上生薑、當歸、黃耆、枸杞等食材，用低油、低鈉又高纖的簡單方式，烹煮出美味又養生的補湯，吃得健康均衡、無負擔。

徐彰怡營養師指出，生薑溫中散寒，當歸養血，再添加黃耆補氣、枸杞補肝腎，而蔬菜、菇類使湯品能保留原藥膳溫補作用不至於燥熱，還能滿足人每餐所需的蔬菜量。

▲▼花蓮慈濟醫院營養科團隊推出應景健康食譜「當歸生薑養生湯」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

徐彰怡表示，板豆腐和毛豆仁都是良好的植物性蛋白來源，以內含植物蛋白自製之高麗菜捲取代甘溫大熱的羊肉，能充分提供蛋白質，生肌養肌；糙米是未精製的穀類，不僅供給人體所需的碳水化合物熱量，也含有豐富礦物質和膳食纖維，又同時具有米飯的黏性，讓內餡更容易製作，是很不錯的餡料選擇。

徐彰怡也提醒，「當歸生薑養生湯」雖然營養又美味，但如果是患有慢性腎臟病或高血鉀症的病友，建議斟酌少量服用。水煮過的蔬菜會釋放鉀離子到湯裡，而腎病患者由於腎臟排鉀功能較差，易造成血液中鉀離子濃度上升，因此不宜大量飲用這類補湯料理，以免不小心攝取過多的鉀離子，引起心律不整等問題。

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