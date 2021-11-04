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【廣編】想外食但又懶得下廚？康寶全新「私廚料理醬」就像把主廚帶回家

▲▼ 【廣編】想外食但又懶得下廚？康寶全新「私廚料理醬」就像把主廚帶回家 。（圖／品牌提供）

圖、文／康寶提供

疫情期間，自煮管理成為新趨勢！但下班趕回家煮飯總是手忙腳亂? 煮一餐花老半天，肚子已餓的咕嚕叫? 實在懶得煮飯但又不想天天外食? 以上通通不用再煩惱！深受台灣消費者喜愛的濃湯領導品牌－康寶，近日全新推出一系列「私廚料理醬」，輕鬆解決以上煩惱！只要將料理醬包與新鮮食材一起烹煮拌炒，不到10分鐘就能把行政主廚把關的美味端上桌，讓做菜變得簡單方便無負擔！

行政主廚協同開發，餐廳美味「醬」就到味!
康寶這一系列的「私廚料理醬」新品，共推出五款經典的中、日、泰式餐廳料理，配方嚴選天然辛香料、堅持無添加防腐劑*，更找來康寶御用行政主廚實際參與研發過程，為美味嚴格把關。有了這包私廚料理醬，就像把主廚帶回家，幫助忙碌又關心營養攝取的煮夫煮婦或是料理新手，不只省時省力好輕鬆，還能被親友稱讚廚藝大躍進，再也不怕調味失敗!

這系列醬包的使用方式很簡單，撕開包裝後直接倒出與新鮮食材拌炒即可，而一包的份量都是做一道2-3人份的料理，小家庭一次就能使用完畢，不用煩惱保存問題。

此系列讓人看得口水直流的「康寶私廚料理醬」，10月29日起於全聯、家樂福、各實體通路與電商平台上都能買到 (依各店實際貨架商品為準) ，趕快入手，直接化身新一代的美食小當家！

*指康寶私廚料理醬-泰式打拋豬、塔香三杯雞、日式照燒雞、金沙豆腐
 

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

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