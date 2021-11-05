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突收「神秘果實」！她看傻拍照求救　內行驚：是好東西

▲女網友收朋友送的神秘果實。（圖／翻攝自家常菜臉書社團）

▲女網友收到的神秘果實是料理好幫手。（圖／翻攝自家常菜臉書社團）

記者曾羿翔／綜合報導

一名女網友近日收到朋友贈送的橘紅色果實，有著奇特外觀，果實表面佈滿突起的顆粒，頓時無法辨認出到底是何種蔬果，於是讓她決定發文詢問並求助料理方式。結果釣出內行解答，這顆神秘果實透過正確料理方式下肚後，還對健康有幫助。

原PO在臉書社團「家常菜」貼出所收到果實照片並表示，朋友送來的，不知如何料理？請教各位指導，感恩。從照片可以看出果實呈現橘紅色，還有綠色的梗，表面還有一顆顆突起。發文釣出內行解答，這顆果實是「木鱉果」。

也有其他網友表示，「可拿來煮排骨湯，籽要取出，紅色留著，顧眼睛，子黑色有毒不能吃」、「若是不介意連皮都可以吃，籽較麻煩內膜一個個取出，是好東西，有喜歡吃的魚一起煮湯也很不錯」、「燉排骨，這個不便宜，顧眼睛」、「是木鱉果，撥開把果肉蒸熟，對眼睛視力很有幫助」、「木鱉果煮土雞肉湯超甜的」。

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事實上，木鱉果嫩葉和果實是可食用的，但種子有微量毒性，所以食用時需移除，果實可與薑、紅棗、雞肉一起燉湯，味道如香菇雞湯。另外木鱉果富有營養價值，有番茄紅素、β-胡蘿蔔素、維生素以及礦物質，有天堂果之美名。

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