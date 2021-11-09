「國民黨內對公投態度分歧加劇」　民進黨：藍營宮鬥真精彩

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌針對年底公投案，啟動全台宣講活動。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

面對1218四大公投案，民進黨幕僚受訪時表示，近來可以觀察到，國民黨內部對於公投的態度分歧加劇，進一步言，藍營黨中央和「戰鬥藍」明顯論調不同，藍營宮鬥劇都比電視說明會還精彩。

立法院9日進行總質詢，國民黨立委陳超明質詢時，同意行政院長蘇貞昌說國民黨對公投立場變來變去；而國民黨立委萬美玲近日也指出，核四封存多年，現階段無法安全運轉。

此外，在國民黨執政縣市首長方面，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙都紛紛對於核四重啟、核廢料、安全問題表達疑慮；多數首長不是反對，就是未有明確表態。

對於藍綠兩黨當前迎戰公投的狀況，民進黨幕僚受訪時說，民進黨現在從地方縣市長、立委、議員全都動起來，火速舉辦數十場地方公投說明會，展現強大動員能力，也反映支持者的向心力。

至於國民黨陣營，該幕僚說，藍營黨中央的態度曖昧反覆，除了地方縣市長與黨中央公開不同調，連年輕世代的黨內幕僚、國際部副主任黃裕鈞，以及國民黨明日之星立委蔣萬安都不避諱對萊豬、核四議題表達疑慮。

綠營幕僚分析，從藍綠動員的狀況，可以看出綠營黨公職對政策更勇於辯護，除了說明會，也開始掛看板、進行街頭宣講；相較之下，藍營黨公職顯然態度不一，尤其「重啟核四」題更是被藍營黨公職視為燙手山芋，連主席朱立倫都開始切割，改口稱重啟核四公投案是由民間團體提出，由主攻轉為聲援立場，不難看出藍營內部的對於公投的矛盾。