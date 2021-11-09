藍綠公投看板大戰高雄開打！　她怒掛「不要聽他們鬼扯」反擊

記者賴文萱／高雄報導

民進黨鳳山區市議員參選人蘇致榮近日將公投宣傳看板高掛國民黨鳳山前市黨部引發熱議，國民黨高雄市議員李雅靜也出手反擊，將原先掛在柱子上的人像宣傳看板，更換成「不要聽他們鬼扯」的新看板，並標上箭頭指向綠營看板，雙方看板火藥味十足。

▲李雅靜怒掛「不要聽他們鬼扯」反擊綠營看板。（圖／記者賴文萱翻攝）

四大公投即將在下月登場，藍綠陣營將公投視為2022選舉前哨戰，雙方從街頭宣講燒到看板宣傳戰。由於蘇致榮選在國民黨原鳳山區黨部高掛看板，李雅靜則在下午更換看板，將「與您一起創造我們的在地幸福」舊有看板，更換成「不要聽他們鬼扯」的新看板，並標上箭頭指向綠營看板，不少藍營支持者一片叫好。

▲高雄街頭掀藍綠看板大戰！李雅靜改掛「不要聽他們鬼扯」反擊。（圖／記者賴文萱翻攝）

「很明顯的吃豆腐」，李雅靜表示，黨部不動產既然已標售出，該棟建築物已經屬於私人產業，與國民黨已無任何關係，但該棟建物尚未改建，國民黨黨徽依然高懸在該棟建物上方，綠營這些人卻甘願在國民黨黨徽底下高掛看板「違逆民意」，李雅靜說，也只能尊重。

不過，李雅靜強調，高達6成多的民意反對含有萊克多巴胺的豬肉製品，更害怕禍害下一代子孫，民進黨政府卻一意孤行、不顧多數民意反對，強行開放進口，讓民眾不得不透過公投表達反萊豬護健康。

▲民進黨宣傳看板高掛在前國民黨鳳山市黨部，引發熱議 。（圖／記者賴文萱翻攝）

李雅靜指出，公投議題攸關民生，各項民調顯示多數的綠營支持者也反萊豬，面對多數民意的反彈，民進黨應該是怕了，全黨總動員，上至總統下至地方民代全體總動員，就怕公投一旦過關，代表民意對民進黨的不信任，更怕危及2022大選，所以窮盡蠻荒之力進行反撲。

她也認為，這次公投若沒把萊豬擋下來，難保日本核食不會進來，她呼籲不要聽民進黨鬼扯，1218站出來勇敢表達人民意志，公投「四個都同意，台灣更美麗」。

民進黨鳳山區市議員參選人蘇致榮對此則表示尊重，並呼籲國民黨不要再當中國的內應，四個公投案已被國民黨完完全全操作成政治公投了，為了台灣的發展，不能再容許這種拿台灣前途開玩笑的政黨。