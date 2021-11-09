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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨遲遲推不出人投入中二補選？　葉元之：是民進黨提太快了！

▲立法委員顏寬恒。（圖／記者林敬旻攝）

▲前立法委員顏寬恒。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台中第二選區立委補選於明年1月9日舉行投票，民進黨已確定由前立委林靜儀上陣，而國民黨預期出戰人選顏寬恒至今尚未表態，讓支持者很心急，更讓外界質疑國民黨切割顏家，對此，國民黨議員葉元之表示，離提名登記還有一段時間，「搞得好像國民黨沒人敢選一樣，但其實是民進黨提得太快了！」

葉元之表示，朱立倫當上主席沒多久，陳柏惟被罷掉了，若接下來的補選沒上，對朱立倫、國民黨的傷害比陳柏惟罷不掉更嚴重，朱立倫跟顏家一定是同一條船上，但為什麼外界會覺得國民黨遲遲沒有動作、出殺手鐧，「其實不是我們提得太慢、是民進黨提得太快了！」

葉元之指出，民進黨10月23日就提林靜儀了，哪有這麼快的？葉表示，11月15日才開始登記，到時候再提人選也不為過，但林靜儀出來的太早了，讓支持者一直問國民黨的人選在哪，「搞得好像國民黨沒人敢選一樣，但其實只是時間還沒到。」

對於補選人選，葉元之表示，自己覺得應該就是顏寬恒，至於為何不宣布參選，是因為最近議題太多，包括顏清標欠錢等，顏寬恒並不急，可以等最近還有什麼新的話題，到時候出來再一次回應。

葉元之指出，顏寬恒現在行程還是照跑、地方都有在經營，不像林靜儀是醫師，要參選還要辭工作，但顏寬恒就是即戰力，隨時宣布隨時可以參選，時間點上沒有問題，「並不是國民黨推不出人，只是時候未到。」

對於外界質疑國民黨切割顏家，葉元之表示，盧秀燕不想參與上次罷免陳柏惟的罵戰，但盧都有講自己是黑派的媳婦，到時候顏寬恒出來選，盧秀燕勢必支持，國民黨也一定傾全力相挺。

▲民進黨中執會通過徵召林靜儀補選人事案，林靜儀回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）

▲前民進黨立委林靜儀。（圖／記者林敬旻攝）

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