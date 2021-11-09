快訊／朱立倫徵召顏寬恒參加中二選區補選　今晚7點宣布

▲國民黨前立委顏寬恒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨上周徵召前立委林靜儀參選台中中二選區立委補選，國民黨內雖然傳出前立委顏寬恒可能出戰，但遲遲未確認。國民黨主席朱立倫今請大家晚上到顏寬恒沙鹿服務處集合，時間為晚間7時10分，預料將陪同顏寬恒宣布參選。

根據顏寬恒辦公室發出的採訪通知，參選時間為110年11月9日晚上7:10，事由為「重大事件宣布」，地點為顏寬恒沙鹿服務（臺中市沙鹿區正義路一號）。

對此，雖然朱立倫下午出席活動時被問到此事時僅表示「如果有的話會跟大家報告」，但國民黨部台中市主委林敏霖日前向媒體表示，「顏家人很客氣，至今還沒有點頭」，顏家人在地方經營數10年，徵詢其他人選，大家都有共識，都說「嘜啦，應該請顏家人出來選」。

國民黨人士表示，由於補選時程規劃急迫，此次補選將由黨中央直接徵召人選，依中選會規劃11月15日至19日受理候選人登記申請，而國民黨徵召作業要由中常會通過完成提名，因此最晚11月17日的中常會會確定人選。

國民黨人士指出，民進黨所提名的林靜儀女士過去的言行，大家都會檢驗，在地鄉親對空降的人也很陌生，期待有在地的優秀人選為鄉親服務。