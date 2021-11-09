顏清標遭爆欠債不還　林楚茵痛批：地方惡勢力破壞台灣金融體制

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／林楚茵辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

大甲鎮瀾宮董事長、前立委顏清標日前遭爆料欠債不還，債務高達6000萬元，台中地方法院今年8月拍賣顏清標名下土地，替國泰世華商業銀行強制執行。民進黨立委林楚茵9日透過臉書質疑，地方惡勢力破壞台灣金融體制，呼籲金管會銀行局別再睡。

林楚茵表示，一般人不管是欠銀行貸款還是信用卡，逾期沒幾天就會接到雪片般的催繳通知和行員的奪命連環叩，但是顏清標家族就是特別不一樣，他們手握「致富密碼」，欠銀行錢不用擔心催繳，甚至可以不還本、不還息，銀行還肯一借再借？

林楚茵質疑，銀行做出違反常理的決定，是因為顏家2代連任18年立委，黑白通吃連銀行都害怕？還是故意放任多次流標，再協助顏家利用人頭圍標低價買回？或者銀行想做「政治公關」，拿股東、存戶的資產任意放貸，就算呆帳也是投資人倒霉？

林楚茵表示，不論是哪個理由，依據「逾放催收款呆帳處理辦法」第9條第2款規定，逾期放款及催收款銀行應依民事訴訟法、強制執行法及其他相關法令規定積極清理。

林楚茵強調，面對地方惡勢力破壞台灣金融體制，金管會銀行局別再睡，民眾最痛恨這種政商勾結的戲碼，國泰金這一筆爛帳就是公司治理與內控失靈鐵證，並指君子愛財應取之有道，欠債還錢天經地義。