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1900萬粉絲！網紅「農村夫婦」遭爆攏是假...真實身分起底：全是演員

抖音「牛愛芳的小春花」擁有超過1900萬粉絲。（圖／翻攝自網易新聞）

▲抖音「牛愛芳的小春花」擁有超過1900萬粉絲。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

大陸抖音上有一個名為「牛愛芳的小春花」，夫妻倆靠著做農村美食，去年11月發布第一支影片就爆紅，不到一年的時間，粉絲就超過1900萬，之後每則影片都有破百萬的觀看。不料，近日卻遭到起底，原來一切全是騙局。

根據《網易新聞》報導，牛愛芳和小春花全家都很邋遢，天天在牛棚面前吃飯，小春花平時做的菜稀奇古怪，被網友稱為黑暗料理，但一家人卻吃得津津有味，他們的房子沒有裝修，就直接搬進去住，裡頭養了10多頭牛和豬，還有鴿子、雞、鴨等，這樣的房子光想像就有味道，一般人肯定無法忍受，然而，這都是設定好的劇情。

牛愛芳和小春花靠著做農村美食爆紅。（圖／翻攝自網易新聞）

▲牛愛芳和小春花靠著做農村美食爆紅。（圖／翻攝自網易新聞）

不少網友PO出牛愛芳夫妻過往的影片，只見他們住著好房子，享用各種美食，與現在的生活截然不同。小春花在懷第一胎時，去醫院檢查稱兒子得了腦瘤，家人要求一定要生下來，值得注意的是，身後的環境卻是高檔沙發，完全不像他們說的，「沒房子住，還要住在山上」。

還有網友翻出，2018年時牛愛芳夫妻就經營了2個帳號，一個紀錄生活、一個紀錄美食，但2個帳號都沒有成功，影片中還出現牛愛芳的胖爺爺以及村裡賣牛的老翁，也就是說這幾位也都是演員。

影片中的人被起底全是演員。（圖／翻攝自網易新聞）

▲影片中的人被起底全是演員。（圖／翻攝自網易新聞）

小春花現在的形象十分邋遢，是一位名副其實的農村婦女，但以前卻是美人一個，穿著打扮都很時尚。另外，牛愛芳名下還有一間公司，早在2017年就已經成立，資本5萬人民幣，代表人是章脆，其實就是小春花本人，她是公司的董事長，周易雲估計就是牛愛芳，是公司的監事。網友看完才驚覺自己被騙多年，紛紛傻眼。

小春花被起底是一間公司的董事長。（圖／翻攝自網易新聞）

▲小春花被起底是一間公司的董事長。（圖／翻攝自網易新聞）

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